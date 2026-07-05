Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Ντέρμπι Μεξικό - Αγγλία και «μάχη» Βραζιλία - Νορβηγία

Γνωστό έγινε το πρώτο ζευγάρι των προημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026, μια και το Μαρόκο και η Γαλλία έγιναν οι δύο πρώτες χώρες που «σφράγισαν» τα εισιτήριά τους από τη φάση των «16» της διοργάνωσης.

Με ξέσπασμα διαρκείας στο δεύτερο ημίχρονο και με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ουναΐ, τα «Λιοντάρια του Άτλαντα» επικράτησαν 3-0 του Καναδά και εξασφάλισαν το εισιτήριο για τα προημιτελικά της διοργάνωσης, εκμεταλλευόμενα στο έπακρο τις αντεπιθέσεις τους.

Το ξεκάθαρο φαβορί του αγώνα για τους «16» ανάμεσα στη Γαλλία και την Παραγουάη, τα βρήκε… σκούρα. Οι λατινοαμερικάνοι παίζοντας με εξαιρετική τακτική ανασταλτικά «βραχυκύκλωσαν» την ομάδα του Ντεσάμπ. Για να έρθει ένα πέναλτι του Κιλιάν Εμπαπέ στο 70’ να λυτρώσει τους «μπλε» για το τελικό 1-0! Έτσι, η Γαλλία θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο στον πρώτο προημιτελικό.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στα δύο επόμενα ματς της φάσης των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026, οι νικητές των οποίων θα αναμετρηθούν στα προημιτελικά.

Η… αρχή θα γίνει το βράδυ της Κυριακής (05/07) στις 23:00 όπου η Βραζιλία θα αντιμετωπίσει την Νορβηγία. Η «σελεσάο» θέλει να συνεχίσει την πορεία της για το τρόπαιο, τη στιγμή που οι «Βίκινγκ» του Έρλινγκ Χάαλαντ εμφανίζονται αποφασισμένοι να διεκδικήσουν όποιες πιθανότητες έχουν.

Η αυλαία της ημέρας θα πέσει με το πιο αμφίρροπο ματς της φάσης των «16». Στις 3:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας (06/07) το Μεξικό θα υποδεχθεί την Αγγλία. Οι «τρικολόρ» θα δώσουν το τελευταίο ματς ενώπιον του λαού τους και θέλουν να συνεχίσουν την πορεία τους για τη διάκριση. Από την άλλη, τα «Τρία Λιοντάρια» δείχνουν πιο αποφασισμένα από ποτέ ακόμα και για την κορυφή.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα της ημέρας:

23:00 Βραζιλία - Νορβηγία (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

03:00 Μεξικό - Αγγλία (ΕΡΤ1)

Συνοπτικά, το πανόραμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026:

ΦΑΣΗ ΟΜΙΛΩΝ

GROUP A ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΣΚΟΡ 11/06 22:00 ΜΕΞΙΚΟ-Ν. ΑΦΡΙΚΗ ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ 2-0 12/06 05:00 Ν. ΚΟΡΕΑ-ΤΣΕΧΙΑ ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 2-1 18/06 19:00 ΤΣΕΧΙΑ-Ν.ΑΦΡΙΚΗ ΑΤΛΑΝΤΑ 1-1 19/06 04:00 ΜΕΞΙΚΟ-Ν. ΚΟΡΕΑ ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 1-0 25/06 04:00 Ν. ΑΦΡΙΚΗ-Ν. ΚΟΡΕΑ ΜΟΝΤΕΡΕΪ 1-0 25/06 04:00 ΤΣΕΧΙΑ-ΜΕΞΙΚΟ ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ 0-3

GROUP B ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΣΚΟΡ 12/06 22:00 ΚΑΝΑΔΑΣ-ΒΟΣΝΙΑ ΤΟΡΟΝΤΟ 1-1 13/06 22:00 ΚΑΤΑΡ-ΕΛΒΕΤΙΑ ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ 1-1 18/06 22:00 ΕΛΒΕΤΙΑ-ΒΟΣΝΙΑ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 4-1 19/06 01:00 ΚΑΝΑΔΑΣ-ΚΑΤΑΡ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ 6-0 24/06 22:00 ΕΛΒΕΤΙΑ-ΚΑΝΑΔΑΣ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ 2-1 24/06 22:00 ΒΟΣΝΙΑ-ΚΑΤΑΡ ΣΙΑΤΛ 3-1

GROUP C ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΣΚΟΡ 14/06 01:00 ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΜΑΡΟΚΟ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 1-1 14/06 04:00 ΑΪΤΗ-ΣΚΩΤΙΑ ΒΟΣΤΩΝΗ 0-1 20/06 01:00 ΣΚΩΤΙΑ-ΜΑΡΟΚΟ ΒΟΣΤΩΝΗ 0-1 20/06 03:30 ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΑΪΤΗ ΦΙΛΑΔΕΦΛΕΙΑ 3-0 25/06 01:00 ΜΑΡΟΚΟ-ΑΪΤΗ ΑΤΛΑΝΤΑ 4-2 25/06 01:00 ΣΚΩΤΙΑ-ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΜΑΪΑΜΙ 0-3

GROUP D ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΣΚΟΡ 13/06 04:00 ΗΠΑ-ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 4-1 14/06 07:00 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ 2-0 19/06 22:00 ΗΠΑ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΣΙΑΤΛ 2-0 20/06 06:00 ΤΟΥΡΚΙΑ-ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ 0-1 26/06 05:00 ΤΟΥΡΚΙΑ-ΗΠΑ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 3-2 26/06 05:00 ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ 0-0

GROUP Ε ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΣΚΟΡ 14/06 20:00 ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΚΟΥΡΑΣΑΟ ΧΙΟΥΣΤΟΝ 7-1 15/06 02:00 ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ-ΕΚΟΥΑΔΟΡ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 1-0 20/06 23:00 ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ ΤΟΡΟΝΤΟ 2-1 21/06 03:00 ΕΚΟΥΑΔΟΡ-ΚΟΥΡΑΣΑΟ ΚΑΝΣΑΣ 0-0 25/06 23:00 ΕΚΟΥΑΔΟΡ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 2-1 25/06 23:00 ΚΟΥΡΑΣΑΟ-ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 0-2

GROUP F ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΣΚΟΡ 14/06 23:00 ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ ΝΤΑΛΑΣ 2-2 15/06 05:00 ΣΟΥΗΔΙΑ-ΤΥΝΗΣΙΑ ΜΟΝΤΕΡΕΪ 5-1 20/06 20:00 ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ ΧΙΟΥΣΤΟΝ 5-1 21/06 07:00 ΤΥΝΗΣΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ ΜΟΝΤΕΡΕΪ 4-0 26/06 02:00 ΤΥΝΗΣΙΑ-ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΚΑΝΣΑΣ 1-3 26/06 02:00 ΙΑΠΩΝΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ ΝΤΑΛΑΣ 1-1

GROUP G ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΣΚΟΡ 15/06 22:00 ΒΕΛΓΙΟ-ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΣΙΑΤΛ 1-1 16/06 04:00 ΙΡΑΝ-ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 2-2 21/06 22:00 ΒΕΛΓΙΟ-ΙΡΑΝ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 0-0 22/06 04:00 ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ-ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ 1-3 27/06 06:00 ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ-ΒΕΛΓΙΟ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ 1-5 27/06 06:00 ΑΙΓΥΠΤΟΣ-ΙΡΑΝ ΣΙΑΤΛ 1-1

GROUP H ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΣΚΟΡ 15/06 19:00 ΙΣΠΑΝΙΑ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΑΤΛΑΝΤΑ 0-0 16/06 01:00 ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ-ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ ΜΑΪΑΜΙ 1-1 21/06 19:00 ΙΣΠΑΝΙΑ-ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ ΑΤΛΑΝΤΑ 4-0 22/06 01:00 ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΜΑΪΑΜΙ 2-2 27/06 03:00 ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ-ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ ΧΙΟΥΣΤΟΝ 0-0 27/06 03:00 ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ-ΙΣΠΑΝΙΑ ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 0-1

GROUP Ι ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΣΚΟΡ 16/06 22:00 ΓΑΛΛΙΑ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 3-1 17/06 01:00 ΙΡΑΚ-ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΒΟΣΤΩΝΗ 1-4 23/06 00:00 ΓΑΛΛΙΑ-ΙΡΑΚ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 3-0 23/06 03:00 ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 3-2 26/06 22:00 ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ ΒΟΣΤΩΝΗ 1-4 26/06 22:00 ΣΕΝΕΓΑΛΗ-ΙΡΑΚ ΤΟΡΟΝΤΟ 5-0

GROUP J ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΣΚΟΡ 17/06 04:00 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΑΛΓΕΡΙΑ ΚΑΝΣΑΣ 3-0 17/06 07:00 ΑΥΣΤΡΙΑ-ΙΟΡΔΑΝΙΑ ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ 3-1 22/06 20:00 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΑΥΣΤΡΙΑ ΝΤΑΛΑΣ 2-0 23/06 06:00 ΙΟΡΔΑΝΙΑ-ΑΛΓΕΡΙΑ ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ 1-2 28/06 05:00 ΑΛΓΕΡΙΑ-ΑΥΣΤΡΙΑ ΚΑΝΣΑΣ 3-3 28/06 05:00 ΙΟΡΔΑΝΙΑ-ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΝΤΑΛΑΣ 1-3

GROUP Κ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΚΑΝΑΛΙ 17/06 20:00 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΚΟΝΓΚΟ ΧΙΟΥΣΤΟΝ 1-1 18/06 05:00 ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ-ΚΟΛΟΜΒΙΑ ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ 1-3 23/06 20:00 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ ΧΙΟΥΣΤΟΝ 5-0 24/06 05:00 ΚΟΛΟΜΒΙΑ-ΚΟΝΓΚΟ ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ 1-0 28/06 02:30 ΚΟΛΟΜΒΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΜΑΪΑΜΙ 0-0 28/06 02:30 ΚΟΝΓΚΟ-ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ ΑΤΛΑΝΤΑ 3-1

GROUP L ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΚΑΝΑΛΙ 17/06 23:00 ΑΓΓΛΙΑ-ΚΡΟΑΤΙΑ ΝΤΑΛΑΣ 4-2 18/06 02:00 ΓΚΑΝΑ-ΠΑΝΑΜΑΣ ΤΟΡΟΝΤΟ 1-0 23/06 23:00 ΑΓΓΛΙΑ-ΓΚΑΝΑ ΒΟΣΤΩΝΗ 0-0 24/06 02:00 ΠΑΝΑΜΑΣ-ΚΡΟΑΤΙΑ ΤΟΡΟΝΤΟ 0-1 28/06 00:00 ΠΑΝΑΜΑΣ-ΑΓΓΛΙΑ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 0-2 28/06 00:00 ΚΡΟΑΤΙΑ-ΓΚΑΝΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 2-1

ΦΑΣΗ 32 ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΣΚΟΡ 28/06 22:00 ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ-ΚΑΝΑΔΑΣ (73) ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 0-1 29/06 20:00 ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ (76) ΧΙΟΥΣΤΟΝ 2-1 29/06 23:30 ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ (74) ΒΟΣΤΩΝΗ 3-4 πέν. (1-1 κ.α.) 30/06 04:00 ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΜΑΡΟΚΟ (75) ΜΟΝΤΕΡΕΪ 2-3 πέν. (1-1 κ.α.) 30/06 20:00 ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ-ΝΟΡΒΗΓΙΑ (78) ΝΤΑΛΑΣ 1-2 01/07 00:00 ΓΑΛΛΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ (77) ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 3-0 01/07 04:00 ΜΕΞΙΚΟ-ΕΚΟΥΑΔΟΡ (79) ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ 2-0 01/07 19:00 ΑΓΓΛΙΑ-ΚΟΝΓΚΟ (80) ΑΤΛΑΝΤΑ 2-1 01/07 23:00 ΒΕΛΓΙΟ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ (82) ΣΙΑΤΛ 3-2 02/07 03:00 ΗΠΑ-ΒΟΣΝΙΑ (81) ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ 2-0 02/07 22:00 ΙΣΠΑΝΙΑ-ΑΥΣΤΡΙΑ (84) ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 3-0 03/07 02:00 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΚΡΟΑΤΙΑ (83) ΤΟΡΟΝΤΟ 2-1 03/07 06:00 ΕΛΒΕΤΙΑ-ΑΛΓΕΡΙΑ (85) ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ 2-0 03/07 21:00 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-ΑΙΓΥΠΤΟΣ (88) ΝΤΑΛΑΣ 2-4 πέν. (1-1 κ.α.) 04/07 01:00 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ (86) ΜΑΪΑΜΙ 3-2 04/07 04:30 ΚΟΛΟΜΒΙΑ-ΓΚΑΝΑ (87) ΚΑΝΣΑΣ 1-0

ΦΑΣΗ 16 ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΣΚΟΡ 04/07 20:00 ΚΑΝΑΔΑΣ-ΜΑΡΟΚΟ (90) ΧΙΟΥΣΤΟΝ 0-3 05/07 00:00 ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ-ΓΑΛΛΙΑ (89) ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 0-1 05/07 23:00 ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΝΟΡΒΗΓΙΑ (91) ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 06/07 03:00 ΜΕΞΙΚΟ-ΑΓΓΛΙΑ (92) ΜΕΞΙΚΟ ΣΙΤΙ ΕΡΤ1 06/07 22:00 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ (93) ΝΤΑΛΑΣ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 07/07 03:00 ΗΠΑ-ΒΕΛΓΙΟ (94) ΣΙΑΤΛ ΕΡΤ1 07/07 19:00 W86-W88 (95) ΑΤΛΑΝΤΑ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 07/07 23:00 ΕΛΒΕΤΙΑ-W87 (96) ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΚΑΝΑΛΙ 09/07 23:00 ΓΑΛΛΙΑ-ΜΑΡΟΚΟ (97) ΒΟΣΤΩΝΗ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 10/07 22:00 W93-W94 (98) ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 12/07 00:00 W91-W92 (99) ΜΑΪΑΜΙ ΕΡΤ1 12/07 04:00 W95-W96 (100) ΚΑΝΣΑΣ ΕΡΤ1

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΚΑΝΑΛΙ 14/07 22:00 W97-W98 (101) ΝΤΑΛΑΣ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 15/07 22:00 W99-W100 (102) ΑΤΛΑΝΤΑ ΕΡΤ1

ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΛΗ ΚΑΝΑΛΙ 19/07 00:00 RU101-RU102 ΜΑΪΑΜΙ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ