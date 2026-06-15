Ακτή Ελεφαντοστού – Εκουαδόρ 1-0: Οι «ελέφαντες»… μίλησαν στο τέλος στη ματσάρα της Φιλαδέλφεια

Ένα από τα καλύτερα ματς που έχουν διεξαχθεί ως τώρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, παραλίγο να ολοκληρωθεί χωρίς τέρματα. Όμως ο Ντιαλό είχε άλλη άποψη και στο 90ο λεπτό της αναμέτρησης στη Φιλαδέλφεια, χάρισε σπουδαία νίκη με 1-0 επί του Εκουαδόρ.

Η αναμέτρηση ήταν γεμάτη συγκινήσεις, ένταση και αγωνία σε όλη τη διάρκειά της. Το πρώτο ημίχρονο για περίπου 35 λεπτά άνηκε στον Ισημερινό, ο οποίος είχε τις σπουδαίες ευκαιρίες. Οι «ελέφαντες» δεν ήταν κομπάρσοι όμως, είχαν κι αυτοί τις καλές τους στιγμές. Αλλά οι λατινοαμερικάνοι με δύο δοκάρια, κάλλιστα θα μπορούσαν να προηγηθούν.

Στο δεύτερο μέρος οι Αφρικανοί ήταν καλύτεροι. Πίεσαν περισσότερο, είχαν δοκάρι κι αυτοί, προσπάθησαν μέχρι το τέλος. Και δικαιώθηκαν στο 90’ σε μια φάση αντεπίθεσης και με το εξαιρετικό τελείωμα του Ντιαλό.

Αυτό το αποτέλεσμα για το Group E, έδωσε σημαντικό πλεονέκτημα στους Αφρικανούς για απ’ ευθείας πρόκριση. Με τη Γερμανία να είναι το μεγάλο φαβορί, οι «ελέφαντες» καλοβλέπουν έστω τη δεύτερη θέση με το δρόμο να έχει ανοίξει για τα καλά μετά τη σπουδαία νίκη τους στην πρεμιέρα.

Το φιλμ του αγώνα

2’ Δυνατό σουτ του Καϊσέδο, η μπάλα πέρασε άουτ.

11’ Ο Ινκαπιέ έκανε τη σέντρα, ο Βαλένσια από γλίστρημα αντιπάλου βρέθηκε φάτσα με τον αντίπαλο τερματοφύλακα, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ.

14’ Ο Γεμπόα σούταρε καλά, όμως δεν βρήκε στόχο με την μπάλα να φεύγει άουτ.

17’ Ο Κεσιέ με χώρο έξω απ’ την περιοχή, βρήκε αριστερά εντός αυτής τον Τουρέ, ο οποίος με τη μία έκανε σέντρα σουτ με την μπάλα να… γλείφει το δοκάρι και να καταλήγει άουτ.

18’ Ο Ντιομαντέ έκανε ωραία πάσα, αλλά ο Ουαχί δεν βρήκε «γεμάτα» την μπάλα και έχασε σημαντική ευκαιρία.

23’ Ο Γεμπόα σούταρε με δύναμη και η μπάλα τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι.

30’ Ο Βίτε εξαιρετική κάθετη στον Μίντα εντός περιοχής προς τα αριστερά, πλάσαρε με την μπάλα να βρίσκει ξανά στο δοκάρι.

35’ Γύρισμα του Ντιομαντέ στον Πεπέ στο ύψος του πέναλτι, αυτός με φάτσα την εστία καθυστέρησε και ο Φράνκο σωτήρια με τάκλιν έδιωξε το σουτ που δοκίμασε.

46’ O Βαλένσια σε πολύ πλάγια θέση εντός περιοχής, σούταρε στην εξωτερική πλευρά των διχτύων.

50’ Δυνατό σουτ του Ντιομαντέ, δεν βρήκε στόχο ο Ιβοριανός.

52’ Ο Ντιομαντέ από δεξιά έκανε ωραία σέντρα, ο Ουαχί έκανε την προβολή, με την μπάλα να βρίσκει στο δοκάρι και να απομακρύνεται.

61’ Ο Φοφανά σούταρε με την μπάλα να κοντράρει, αλλά δεν ξεγέλασε τον Γκαλίντες που μπλόκαρε.

68’ Ο Πλάτα σε πλεονεκτική θέση έκανε το σουτ, ο Φοφανά σε ετοιμότητα κράτησε το μηδέν.

83’ Εξαιρετική ενέργεια του Ντιομαντέ, βρήκε εντός περιοχής τον Κόναν, ο οποίος απ’ το ύψος της μικρής περιοχής μπερδεύτηκε και έβγαλε την μπάλα άουτ.

90’ ΓΚΟΛ 1-0: Ο Σινγκό με ταχύτητα στην κόντρα από δεξιά, έκανε το γύρισμα λίγο πίσω απ’ το ύψος του πέναλτι και ο Ντιαλό με τη μία με το αριστερό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα!

Διαιτητής: Φρανσουά Λετεσιέ (Γαλλία)

Κίτρινες: Σ. Φοφανά, Κεσιέ, Ντουέ-Πορόσο

Κόκκινες:-

Ακτή Ελεφαντοστού (Εμερσε Φαέ): Γ. Φοφανά (77' Σανγκάρε), Κονάν, Σινγκό, Ντουέ (89' Κοσούνου), Αγκμπάντου, Σ. Φοφανά, Κεσιέ, Ντιομαντέ, Ουαχί (56' Μπόνι), Πεπέ (77' Ουλάι), Τουρέ (56΄Ντιαλό)

Εκουαδόρ (Σεμπάστιαν Μπεκασέσε): Γκαλίντες, Ινκαπιέ, Ορντόνες, Πάτσο, Μίντα (56' Ανγκούλο), Βίτε, Φράνκο (62' Πορόσο), Καϊσέδο, Γεμπόα (62' Πρεσιάδο), Βαλένσια (77' Ροντρίγκες), Πλάτα