Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης: Τέταρτη θέση για Ντουντουνάκη, έχασε το μετάλλιο στις λεπτομέρειες

Πολύ καλή παρουσία είχε η Ελλάδα στον τελικό των 100 μέτρων πεταλούδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, με δύο αθλήτριες στην οκτάδα.

Η Άννα Ντουντουνάκη άγγιξε το μετάλλιο, τερματίζοντας στην τέταρτη θέση με χρόνο 57.10, μόλις 0.34 μακριά από το χάλκινο μετάλλιο και 0.11 από το πανελλήνιο ρεκόρ που σημείωσε στα ημιτελικά.

Από την πλευρά της, η Γεωργία Δαμασιώτη ολοκλήρωσε τον τελικό στην όγδοη θέση με 57.72.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Βελγίδα Ρους Βανοτερντάικ, η οποία επικράτησε με 56.08. Δεύτερη ήταν η Γερμανίδα Αντζελίνα Κέλερ με 56.39, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε η Ρωσίδα Ντάρια Κλεπίκοβα, που αγωνίζεται ως ουδέτερη αθλήτρια, με 56.76.