Μαρκό: Ανεπίσημο ντεμπούτο με δύο γκολ για τον Ελ Αραμπί - Δείτε βίντεο

Ο Μαροκινός επιθετικός αποτέλεσε την πιο ηχηρή «βόμβα» στο φετινό μεταγραφικό παζάρι της Super League 2.

Την Πέμπτη (13/8) πραγματοποίησε το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Μαρκό και έδειξε πως διατηρεί το... φονικό του ένστικτο μπροστά από την εστία.

Στη φιλική αναμέτρηση με την Κάρυστο (3-0) ο Σούλης Παπαδόπουλος έδωσε φανέλα βασικού στον 39χρονο φορ και εκείνος σε 45 λεπτά συμμετοχής πέτυχε δύο γκολ.

Το πρώτο του τέρμα το σημείωσε με κεφαλιά και το δεύτερο με πλασέ.

Δείτε το video με τα πρώτα γκολ του Ελ Αραμπί με τη φανέλα της Μαρκό: