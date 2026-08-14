Ευρωπαϊκό Κολύμβησης: Δέκατη με πανελλήνιο ρεκόρ η Παυλοπούλου στα 200μ. μικτή

Παρά το μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ που σημείωσε, η Νικόλ Παυλοπούλου δεν μπόρεσε να πάρει την πρόκριση για τον τελικό των 200μ. μικτή ατομική, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης του Παρισιού.

Η πρωταθλήτρια του Παλαιού Φαλήρου κατέλαβε τη 10η θέση των ημιτελικών με χρόνο 2:12.51, καταρρίπτοντας το 2:13.14 που είχε πετύχει πριν ενάμιση μήνα (στις 28 Ιουνίου) στη Ρώμη, κατά τη διάρκεια του μίτινγκ «Σέτε Κόλι».

Η οκτάδα του τελικού «έκλεισε» περίπου μισό δευτερόλεπτο πιο χαμηλά, με τη Βελγίδα Ρους Βανοτερντάικ (που λίγο νωρίτερα είχε κερδίσει το χρυσό στα 100μ. πεταλούδα) να προκρίνεται με 2:12.07, ενώ ταχύτερη όλων ήταν η Βρετανή Αμπι Γουντ με 2:09.99.