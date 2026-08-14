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Το νέο κεφάλαιο του Γιαμπουσέλε: «Οι οπαδοί περιμένουν πολλά, θα τους δώσουμε τα πάντα»!

Το video του Γάλλου σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού AKTOR, από την περίοδο ολοκλήρωσης της μεταγραφής του και της άφιξής του στην Αθήνα – Η σύνδεση με τον Λεσόρ και η «τρέλα» για τον κόσμο!

Το νέο κεφάλαιο του Γιαμπουσέλε: «Οι οπαδοί περιμένουν πολλά, θα τους δώσουμε τα πάντα»!
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Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε άφησε το ΝΒΑ για τον Παναθηναϊκό AKTOR. Θέλει να γράψει τη δική του ιστορία, σε μια ομάδα γεμάτη ιστορία, δόξα και προσωπικότητες με την ικανότητα να τον βοηθήσουν να είναι διαρκώς στην κορυφή.

Στο κανάλι του στο Youtube και τη σειρά «Summer with the bear», ο Γάλλος φόργουορντ-σέντερ παρουσίασε το τρίτο επεισόδιο. «Νέο κεφάλαιο» είναι το όνομά του και αναφέρεται στον Παναθηναϊκό. Την μεταγραφή του, την άφιξή του και την «τρέλα» που έχει για τη νέα σελίδα που ανοίγεται στην καριέρα του.

Σε αυτό υπάρχει η σύνδεση με τον Ματίας Λεσόρ, αλλά και λόγια του Γιαμπουσέλε που δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο περιμένει τη νέα σεζόν.

«Είναι ομάδα που έχει μερικούς από τους πιο παθιασμένους οπαδούς στην EuroLeague. Υπήρχαν πολλοί άνθρωποι στο αεροδρόμιο, που ήταν μια ωραία έκπληξη. Βγάλαμε μερικές φωτογραφίες και ανταλλάξαμε κάποιες κουβέντες κι αυτό πραγματικά μου έδωσε την επιβεβαίωση ότι πήρα τη σωστή απόφαση. Το βλέπω ως ένα νέο κεφάλαιο. Εδώ θα περάσω τα επόμενα τρία χρόνια. Θα είναι τρελά εδώ. Ο κόσμος θα είναι όρθιος σε όλο το παιχνίδι, θα έχει μπάνερ, θα έχει συνθήματα, θα έχει τύμπανα. Ανυπομονώ πραγματικά για το πρώτο παιχνίδι. Οι φιλοδοξίες του Παναθηναϊκού είναι πολύ υψηλές. Οι οπαδοί θα περιμένουν πολλά από εμάς και θα τους δώσουμε τα πάντα».

Παράλληλα, ο «Γιάμπου» ξεναγήθηκε στους χώρους του Telekom Center Athens, δείχνοντας στο video του το θαυμασμό του για την έδρα του «τριφυλλιού». Ειδικά για τα αποδυτήρια και τα lounge που επισκέφθηκε: «Στα επίπεδα του ΝΒΑ», είπε χαρακτηριστικά.

Δείτε το σχετικό Video:

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