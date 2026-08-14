Λίβερπουλ: Επίσημο το deal αξίας 1,65 δισ. λιρών με κοινοπραξία που συμμετέχει ο Τζεφ Μπέζος

Η Fenway Sports Group, ιδιοκτήτρια της Λίβερπουλ, επιβεβαίωσε την Παρασκευή (14/08) την πώληση του 30% του συλλόγου σε κοινοπραξία στην οποία συμμετέχουν ο Άμιτ Μπάτια, ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος και ο συνιδρυτής του Facebook, Εντουάρντο Σαβερίν.

Η συμφωνία, ύψους 1,65 δισ. λιρών, αποτιμά συνολικά τη Λίβερπουλ στiς 5,5 δισ. λίρες, ενώ, ο Μπάτια θα αναλάβει τη θέση του αντιπροέδρου του συλλόγου.

Ο Μπάτια, γαμπρός του Ινδού μεγιστάνα της χαλυβουργίας, Λάκσμι Μίταλ, ηγήθηκε των διαπραγματεύσεων με την FSG για λογαριασμό της κοινοπραξίας 1892 Holdings, η οποία πήρε το όνομα από το έτος ίδρυσης της Λίβερπουλ.

Ο πρώην συνιδιοκτήτης της QPR εξασφάλισε χρηματοδότηση από το Mittal Family Trust, το επενδυτικό ταμείο K5 Sports, βασικός επενδυτής του οποίου είναι ο Μπέζος, καθώς και την EE Capital, το family office της Ελέιν και του Εντουάρντο Σαβερίν.

Στο διοικητικό συμβούλιο της Λίβερπουλ θα ενταχθούν επίσης η Ελέιν Σαβερίν, σύζυγος του Εντουάρντο και ο Μπράιαν Μπάουμ, συνιδρυτής και managing partner της K5 Global. Ο Μπέζος θεωρείται παθητικός επενδυτής και δεν θα έχει θέση στο διοικητικό συμβούλιο.

Παρά την παρουσία του Μπέζος, του τρίτου πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο με περιουσία 272 δισ. δολαρίων, του Εντουάρντο Σαβερίν, με εκτιμώμενη περιουσία 33 δισ. δολαρίων και της οικογένειας Μίταλ, η περιουσία της οποίας υπολογίζεται σε περίπου 17 δισ. δολάρια, η FSG θα διατηρήσει τον έλεγχο της λειτουργίας της Λίβερπουλ, καθώς και την πλειοψηφική ιδιοκτησία.

Η επένδυση της 1892 Holdings τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων Aρχών, διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει έως και 90 ημέρες. Δεν θα επηρεάσει το μεταγραφικό μπάτζετ ή τη στρατηγική της Λίβερπουλ για το εφετινό καλοκαίρι, ενώ, δεν αλλάζει ούτε η διοικητική ηγεσία, ούτε η καθημερινή λειτουργία του συλλόγου.

Η FSG ξεκαθαρίζει ότι η συμφωνία δεν αποτελεί μέρος σχεδίου αποχώρησης από τη Λίβερπουλ, την οποία απέκτησε το 2010 έναντι 300 εκατ. λιρών, μετά την καταστροφική περίοδο ιδιοκτησίας των Τομ Χικς και Τζορτζ Ζιλέ. Η συμφωνία δεν υποχρεώνει την FSG να πουλήσει επιπλέον ποσοστό στην 1892 Holdings μελλοντικά, ούτε την κοινοπραξία να αυξήσει το δικό της μερίδιο. Ωστόσο, τής παρέχει τη δυνατότητα να αγοράσει μεγαλύτερο ποσοστό της Λίβερπουλ, εφόσον η FSG αποφασίσει κάποια στιγμή να πουλήσει.

Σύμφωνα με την FSG, αυτό που προσέλκυσε το ενδιαφέρον του κονσόρτιουμ δεν ήταν κάποια οικονομική ανάγκη, αλλά η σύνθεση της κοινοπραξίας του Μπάτια. Ο ιδιοκτήτης της FSG, Τζον Χένρι, ο πρόεδρος, Τομ Βέρνερ και ο πρόεδρος της Λίβερπουλ, Μάικ Γκόρντον, πέρασαν σχεδόν 1 χρόνο γνωρίζοντας τον Μπάτια και εκτιμούν ότι η συμφωνία μπορεί να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τον σύλλογο στους τομείς των διεθνών επιχειρήσεων, της τεχνολογίας και των επενδύσεων, ιδιαίτερα στις σημαντικές αγορές της Ινδίας και της Ασίας.

Ο Γκόρντον τόνισε ότι η Λίβερπουλ έχει διαχρονικά «χτιστεί με το βλέμμα πέρα από μία μόνο σεζόν» και ότι η νέα συμφωνία κινείται σε αυτήν τη μακροπρόθεσμη φιλοσοφία. Όπως επεσήμανε, η εμπειρία και η οπτική των νέων επενδυτών μπορούν να συμπληρώσουν τις ισχυρές βάσεις που έχουν ήδη δημιουργηθεί στον σύλλογο.

Με τους οικονομικούς κανονισμούς της Πρέμιερ Λιγκ και της UEFA να συνδέουν τις μεταγραφικές δαπάνες με τα έσοδα, η νέα επένδυση δεν αναμένεται να προσφέρει άμεση οικονομική ενίσχυση στον προπονητή της Λίβερπουλ, Αντόνι Ιραόλα. Ωστόσο, οι εμπορικές ευκαιρίες που δημιουργεί η παρουσία των Μπέζος, Μπάτια και Σαβερίν αναμένεται να συμβάλλουν σημαντικά στην αύξηση των ετήσιων εσόδων του συλλόγου, τα οποία έφτασαν σε επίπεδο – ρεκόρ 703 εκατ. λιρών για το οικονομικό έτος που ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2025, ήτοι τη χρονικά του 20ού πρωταθλήματος Αγγλίας.

Μεταξύ των εμπορικών συνεργατών της περιλαμβάνονται η τράπεζα Standard Chartered, η γερμανική εταιρεία αθλητικών ειδών Adidas και η Google Pixel.

Από την πλευρά της 1892 Holdings, ο Μπάτια χαρακτήρισε ως «τεράστιο προνόμιο» την επένδυση στη Λίβερπουλ και υπογράμμισε τον σεβασμό προς την FSG και όσα έχει πετύχει στο «Άνφιλντ». Παράλληλα, σημείωσε ότι η κοινοπραξία επενδύει στον σύλλογο επειδή πιστεύει στις δυνατότητες της Λίβερπουλ και της διοίκησης.

Ο Μπάτια είχε ενεργό ρόλο στην QPR για σχεδόν 19 χρόνια, αναλαμβάνοντας μεταξύ άλλων τη θέση του προέδρου του συλλόγου και του επικεφαλής του κοινοτικού του ιδρύματος, προτού μεταβιβάσει το μερίδιο, τον Ιούλιο. Αναμένεται να έχει πιο ενεργή παρουσία στο Άνφιλντ σε σύγκριση με τα υπόλοιπα μέλη της κοινοπραξίας, αλλά και την FSG.

Η Fenway Sports Group πούλησε μειοψηφικό ποσοστό τον Σεπτέμβριο του 2023 στην αμερικανική εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων, Dynasty Equity.