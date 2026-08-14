Με Βεζένκοφ η Βουλγαρία κόντρα στη Ρουμανία - Εκτός ο Μίλερ ΜακΙντάιρ

Με τον Σάσα Βεζένκοφ στη σύνθεσή της θα παραταχθεί η Βουλγαρία απέναντι στη Ρουμανία, στις 30 Αυγούστου (18:00), για τα προ-προκριματικά του EuroBasket 2029.

Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού δεν έχει ενσωματωθεί ακόμη στην προετοιμασία της εθνικής ομάδας, η οποία ξεκίνησε την Πέμπτη (13/8), ωστόσο βρίσκεται ήδη στη Βουλγαρία και μάλιστα έδωσε το «παρών» στην ποδοσφαιρική αναμέτρηση της ΤΣΣΚΑ Σόφιας με την Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Αντίθετα, εκτός πλάνων για το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, ο οποίος επίσης ανήκει στον Ολυμπιακό και είχε αγωνιστεί ως νατουραλιζέ της Βουλγαρίας. Τη θέση του παίρνει ο Ουμόγια Γκίμπσον, ο οποίος απέκτησε πρόσφατα βουλγαρικό διαβατήριο και κλήθηκε για πρώτη φορά στην εθνική ομάδα.

Ο νέος γκαρντ της Μπαρτσελόνα μίλησε στη Media Day της Βουλγαρίας για την ιδιαίτερη εμπειρία του να εκπροσωπεί τη χώρα, αλλά και για τη συνύπαρξή του με τον Βεζένκοφ.

«Είμαι εξαιρετικά ευγνώμων για αυτή την ευκαιρία. Είμαι από τις ΗΠΑ, αλλά το να εκπροσωπώ μια άλλη χώρα είναι κάτι υπέροχο. Θα "παλέψω" για τη Βουλγαρία. Το συναίσθημα είναι πολύ ξεχωριστό και όμορφο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Γκίμπσον στάθηκε στον Βεζένκοφ, τονίζοντας τον σεβασμό που απολαμβάνει στη χώρα του και δηλώνοντας χαρούμενος που θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί στο πλευρό του.

«Ο Βεζένκοφ είναι παίκτης κορυφαίου επιπέδου. Βλέπω πόσο σεβαστός είναι στη Βουλγαρία. Είναι υπέροχο να παίζω δίπλα του και να μαθαίνω από αυτόν. Φαίνεται πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος, ακριβώς ο τύπος ανθρώπου που μου αρέσει να έχω κοντά μου», σημείωσε.