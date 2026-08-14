Τσικίνιο: Διέγραψε φωτογραφίες με τον Ολυμπιακό και απάντησε στα σχόλια - «Μπορώ να κάνω ό,τι θέλω»

Σε κρίση βρίσκεται ο Ολυμπιακός, με το ραντεβού του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να σημαροδοτεί εξελίξεις.

Μέσα σε όλα, ο Τσικίνιο διέγραψε τις φωτογραφίες του με τους Πειραιώτες από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, κάτι το οποίο προκάλεσε αντιδράσεις και σχόλια από τον κόσμο των Πειραιωτών, ο οποίος πίστευε πως η παραπάνω ενέργεια σηματοδοτούσε το τέλος της πορείας του Πορτογάλου με την ερυθρόλευκη φανέλα.

Ο 31χρονος, μέσω story στο Instagram, θέλησε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση, τονίζοντας πως πρέπει ο κόσμος να σταματήσει να δίνει σημασία σε τέτοια πράγματα.

Η τοποθέτηση του Τσικίνιο:

«Παιδιά σας παρακαλώ ηρεμήστε. Γράφω για να διευκρινίσω κάποια πράγματα. Δίνετε μεγάλη διάσταση στα social media και όχι στα σημαντικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα μπορώ να ανεβάζω posts, να αφαιρώ posts εάν θέλω. Μπορώ να κάνω ό,τι θέλω με τα social media μου.

Είναι πολύ ευγνώμων και χαρούμενος που είμαι παίκτης του Ολυμπιακού και που φορώ αυτή τη φανέλα κάθε μέρα. Δίνω το 200% πάντα και από τότε που ήρθα εδώ και το πιο σημαντικό θα είναι πάντα το club και οι φανς του και όχι εμείς οι παίκτες ατομικά.

Οπότε φροντίστε τις ζωές σας και προσπαθήστε να είστε πιο καλοί κάθε μέρα. Το πιο σημαντικό είναι η ομάδα και το να είμαστε όλοι μαζί».