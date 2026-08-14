Αυτοί είναι όλοι οι συνεργάτες του Τρινκιέρι στον ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει... δουλειά εν όψει της νέας σεζόν με τον Αντρέα Τρινκιέρι κεντρικό πρόσωπο στην προετοιμασία της ομάδας. Μάλιστα, σήμερα με ανακοίνωση της η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημέρωσε για τοι προπονητικό επιτελείο της ομάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η νέα εποχή του ΠΑΟΚ χτίζεται μέρα με τη μέρα και πάνω σε στέρεες βάσεις.

Με τον Andrea Trinchieri στην τεχνική ηγεσία και ένα πλάνο με ξεκάθαρο ορίζοντα τριετίας, ο ΠΑΟΚ διαμορφώνει ένα προπονητικό επιτελείο που συνδυάζει εμπειρία, γνώση, σύγχρονες ιδέες, ευρωπαϊκό προσανατολισμό και σύνδεση με την ιστορία και τις αξίες του συλλόγου.

Δίπλα στον Andrea Trinchieri βρίσκεται ο άμεσος συνεργάτης του Max Menetti, ένας προπονητής με μεγάλη εμπειρία στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ και σημαντική πορεία ως πρώτος προπονητής, αποτελώντας έναν από τους πλέον αξιόπιστους και καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου. Επιπρόσθετα ο κ.Menetti έχει ήδη τρεις μήνες παρουσίας δίπλα στην ομάδα, έχοντας ξεκινήσει ουσιαστικά την καθημερινή του ενασχόληση με τον ΠΑΟΚ ταυτόχρονα με τον κ.Trinchieri, στο πλευρό του οποίου βρέθηκε όταν συνεργάστηκαν στη Zalgiris Kaunas.

Στο τεχνικό επιτελείο του ΠΑΟΚ εντάσσεται και ο Γιώργος Δέδας, ένας από τους πλέον αξιόλογους Έλληνες προπονητές της νέας γενιάς, με σημαντική διαδρομή στα πρώτα χρόνια της προπονητικής του καριέρας. Ταυτόχρονα είναι γνώστης της φιλοσοφίας και της ιστορίας του συλλόγου, καθώς έχει φορέσει στο παρελθόν για 5 χρόνια τη φανέλα του ΠΑΟΚ και με την παρουσία του προσθέτει εμπειρία, προσωπικότητα και βαθιά κατανόηση του περιβάλλοντος της ομάδας.

Στο προπονητικό επιτελείο του ΠΑΟΚ παραμένει ο Χαράλαμπος Καραΐσκος, ένας προπονητής που αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς για την καθημερινή λειτουργία της ομάδας. Με 10 χρόνια παρουσίας στο προπονητικό επιτελείο και ακόμη περισσότερα στο σύλλογο από την ενασχόλησή του με τα τμήματα υποδομής.

Νέο πρόσωπο στο προπονητικό επιτελείο του ΠΑΟΚ είναι και ο Andrew Antelidze, ένας νέος και ιδιαίτερα εξελίξιμος προπονητής. Συνεργάστηκε με τον Coach Trinchieri στη διάρκεια της κοινής τους θητείας στη Ζalgiris Kaunas, όπου εργαζόταν μέχρι την ολοκλήρωση της φετινής αγωνιστικής περιόδου, έχοντας παρουσία στην Ευρωλίγκα και σημαντικές παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η παρουσία του Βαγγέλη Μαργαρίτη, ο οποίος από την έλευση του Coach Trinchieri, εκτελεί πλέον καθήκοντα Players Development Coach. Ο Βαγγέλης Μαργαρίτης φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΟΚ για 11 χρόνια, συνδέθηκε όσο λίγοι με τη σύγχρονη ιστορία του συλλόγου και η παρουσία του δημιουργεί μια ισχυρή γέφυρα ανάμεσα στις αξίες του ΠΑΟΚ και στη νέα γενιά αθλητών που καλείται να εξελίξει.

Στο προπονητικό επιτελείο θα είναι και ο Σταύρος Χατζηπέτρου, ένας νεαρός προπονητής, που «μετρά» ήδη δύο χρόνια στο επιτελείο της ομάδας, στο οποίο θα αναλάβει και την ατομική προπόνηση των παικτών.

Στο προπονητικό επιτελείο εντάσσεται και ο Luka Nastov. Ο 31χρονος Σέρβος Strength and Conditioning Cοach, με θητεία στην Παρτιζάν και την Bahcesehir, υπήρξε στο επιτελείο του Andrea Trinchieri στη διάρκεια της παρουσίας στην ομάδα του Βελιγραδίου.

Άμεσος συνεργάτης του Luka Nastov θα είναι ο γυμναστής Αλέξης Παπαχρήστου, που εδώ και χρόνια αποτελεί μέλος των τμημάτων υποδομής του ΠΑΟΚ, έχοντας αναλάβει την εκγύμναση και την φυσική κατάσταση των αθλητών των ακαδημιών.