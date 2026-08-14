Κανονικά στην προπόνηση ο Μεντιλίμπαρ

Ημέρα εξελίξεων αναμένεται να είναι η σημερινή για την ομάδα του Ολυμπιακού μιας και επίκειται το ραντεβού του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όπου όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από το Champions League.

Σήμερα οι παίκτες του Ολυμπιακού επέστρεψαν στις προπονήσεις, μετά το διήμερο ρεπό και το παρών δίνει κανονικά και ο Βάσκος τεχνικός στις εγκαταστάσεις του Ρέντη, με τις πληροφορίες να θέλουν τον έμπειρο προπονητή να συναντάται με τον ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Ολυμπιακός αμέσως μετά το τέλος της προπόνησης.

Στο ραντεβού των δύο ανδρών, θα τεθούν επί τάπητος όσα έγιναν αυτό το καλοκαίρι, τα λάθη στον σχεδιασμό, η εικόνα της ομάδας στα δύο παιχνίδια με τη Ναϊμέγκεν και στη συνέχεια θα ληφθούν οι αποφάσεις για το μέλλον της συνεργασίας τους.