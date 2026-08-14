· Ολυμπιακός

Κανονικά στην προπόνηση ο Μεντιλίμπαρ

Στου Ρέντη βρίσκεται ο Βάσκος τεχνικός ο οποίος μετά το τέλος της προπόνησης θα συναντηθεί με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. 

Κανονικά στην προπόνηση ο Μεντιλίμπαρ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ημέρα εξελίξεων αναμένεται να είναι η σημερινή για την ομάδα του Ολυμπιακού μιας και επίκειται το ραντεβού του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όπου όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από το Champions League.

Σήμερα οι παίκτες του Ολυμπιακού επέστρεψαν στις προπονήσεις, μετά το διήμερο ρεπό και το παρών δίνει κανονικά και ο Βάσκος τεχνικός στις εγκαταστάσεις του Ρέντη, με τις πληροφορίες να θέλουν τον έμπειρο προπονητή να συναντάται με τον ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Ολυμπιακός αμέσως μετά το τέλος της προπόνησης.

Στο ραντεβού των δύο ανδρών, θα τεθούν επί τάπητος όσα έγιναν αυτό το καλοκαίρι, τα λάθη στον σχεδιασμό, η εικόνα της ομάδας στα δύο παιχνίδια με τη Ναϊμέγκεν και στη συνέχεια θα ληφθούν οι αποφάσεις για το μέλλον της συνεργασίας τους.

COMMENTS
LATEST NEWS
16:27 SUPER LEAGUE

Super League: Ανακοινώθηκε η αναβολή του Παναθηναϊκός – Κηφισιά

16:22 SUPER LEAGUE

Μεντιλίμπαρ στους παίκτες: «Στόχος το πρωτάθλημα»

16:12 GREEK BASKET LEAGUE

Αυτοί είναι όλοι οι συνεργάτες του Τρινκιέρι στον ΠΑΟΚ

15:56 ΣΠΟΡ

Τότε θα δώσει τη "μάχη" της η Τζένγκο για μετάλλιο

15:43 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αποθέωση Ανρί σε Τζόλη

15:25 SUPER LEAGUE

Κανονικά στην προπόνηση ο Μεντιλίμπαρ

15:17 EUROPA LEAGUE

Τότε ξεκινάει το ευρωπαϊκό του ταξίδι ο ΟΦΗ

15:13 ΜΠΑΣΚΕΤ

Πολωνία-Ελλάδα 84-102: Περίπατος με Πολωνία και “μάχη” για την πέμπτη θέση

14:56 ΣΠΟΡ

Στον τελικό ο Καράλης με άλμα 5.60

14:45 MUNDOBASKET

Έπιασε δουλειά η Εθνική

14:24 SUPER LEAGUE

«Απέρριψε την πρόταση του Παναθηναϊκού για Κολπάνι η Μόντσα»

14:01 ΣΠΟΡ

Μια ανάσα από την πρόκριση η Τζένγκο: «Στον τελικό θα είμαι διαφορετική Ελίνα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας