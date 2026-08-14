Πολωνία-Ελλάδα 84-102: Περίπατος με Πολωνία και “μάχη” για την πέμπτη θέση
Η Εθνική έκανε το καθήκον της, πήρε την νίκη κόντρα στους Πολωνούς και περιμένει Γερμανία ή Ρουμανία στον αγώνα που θα κρίνει την πέμπτη θέση της διοργάνωσης.
Η Εθνική μας ομάδα πήρε την νίκη επί της Πολωνίας και αύριο θα δώσει τη μάχη της για την κατάληψη της πέμπτης θέση στο Ευρωμπάσκετ U16.
Η Ελλάδα επικράτησε άνετα της Πολωνίας με 102-84 και περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Γερμανία-Ρουμανία για να μάθει το τελικό της εμπόδιο στον δρόμο για την πεντάδα.
Πρώτος σκόρερ για την Εθνική μας ήταν ο Αντρέας Μπάρλος που τελείωσε την αναμέτρηση με 33 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ 15 πόντους είχε ο Χριστοδούλου και 13 ο Σπανούλης.