Πολωνία-Ελλάδα 84-102: Περίπατος με Πολωνία και “μάχη” για την πέμπτη θέση

Η Εθνική έκανε το καθήκον της, πήρε την νίκη κόντρα στους Πολωνούς και περιμένει Γερμανία ή Ρουμανία στον αγώνα που θα κρίνει την πέμπτη θέση της διοργάνωσης. 

Πολωνία-Ελλάδα 84-102: Περίπατος με Πολωνία και “μάχη” για την πέμπτη θέση
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Η Εθνική μας ομάδα πήρε την νίκη επί της Πολωνίας και αύριο θα δώσει τη μάχη της για την κατάληψη της πέμπτης θέση στο Ευρωμπάσκετ U16.

Η Ελλάδα επικράτησε άνετα της Πολωνίας με 102-84 και περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Γερμανία-Ρουμανία για να μάθει το τελικό της εμπόδιο στον δρόμο για την πεντάδα.

Πρώτος σκόρερ για την Εθνική μας ήταν ο Αντρέας Μπάρλος που τελείωσε την αναμέτρηση με 33 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ 15 πόντους είχε ο Χριστοδούλου και 13 ο Σπανούλης.

Δείτε εδώ τα αναλυτικά στατιστικά της αναμέτρησης

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