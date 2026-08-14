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Αυτοί είναι οι διαιτητές στο ζευγάρι ΠΑΟΚ-Μπραν

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές που θα διευθύνουν τις δύο αναμετρήσεις της ελληνικής ομάδας. 

Αυτοί είναι οι διαιτητές στο ζευγάρι ΠΑΟΚ-Μπραν
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Ο ΠΑΟΚ καλείται να αφήσει πίσω του τον αποκλεισμό από το Europa League και να αφοσιωθεί πλήρως στις αναμετρήσεις με τη Μπραν για το Conference League.

Όπως γνωστοποίησε σήμερα η UEFA, ο πρώτος αγώνας της Τούμπας θα διεξαχθεί στις 20 Αυγούστου στις 20:45, ενώ η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα στο γήπεδο της Μπραν (27/8) στις 20:00 ώρα Ελλάδος.

Στον αγώνα της Τούμπας, πρώτος διαιτητής θα είναι ο Πορτογάλος Αντόνιο Νόμπρε, με τους Νέλσον Περέιρα - Φραντσίσκο Περέιρα ως βοηθούς. Ο Γκουέλιο θα είναι ο 4ος, με τους Μέλο-Εστέβες στην αίθουσα του VAR.

Όσον αφορά τη ρεβάνς, ο Άγγλος Τζον Μπρουκς θα είναι ο πρώτος διαιτητής, με βοηθούς τους Ντέιβις και Άντρομπας. 4ος διαιτητής θα είναι ο Μπράμολ, με τους Ίνγκλαντ-Χάουαρντ να είναι υπεύθυνοι στο VAR.

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