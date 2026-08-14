Αυτοί είναι οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στο Champions League

Η αντίστροφη μέτρηση για την νέα σεζόν στο πόλο έχει ξεκινήσει και η ομάδα του Δημήτρη μαζί έμαθε τους αντιπάλους της για τη διοργάνωση του Champions League.

Οι «πράσινοι» λοιπόν κληρώθηκαν με τη Γιαντράν Σπλιτ και την Χόνβεντ, ενώ αγώνες θα διεξαχθούν από τις 18 έως και τις 20 Σεπτεμβρίου. Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε τη Γιαντράν Σπλιτ στο Euro Cup τη σεζόν 2025/26 κι ήταν αυτή που τον απέκλεισε στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Ο όμιλος του Παναθηναϊκού:

Γιάντραν ΣπλιτΧόνβεντΠαναθηναϊκός

Το «τριφύλλι» θα ξεκινήσει την πορεία του από τον προκριματικό όμιλο της διοργάνωσης, όπου συμμετέχουν 11 ομάδες και έχουν καταταχθεί σε τρία γκρουπ. Δύο από τα γκρουπ έχουν τέσσερις ομάδες και ένα τρεις. Οι ομάδες που θα διοργανώσουν τους ομίλους είναι τρεις και είναι οι εξής:

Γιαντράν Σπλιτ (Κροατία)Οραντέα (Ρουμανία)Α‑Polo Sport Management (Γεωργία)

Τα γκρουπ των προκριματικών

Γκρουπ ΑΝόβι ΜπέογκραντΟραντέαΣπαντάουΣτρασμούργκ

Γκρουπ ΒΜπρέσιαΣαμπαντέλΑ-Πόλο ΣπορτΜπούντβα-Μπουντβάνσκα Ριβιέρα