Τέλος ο Τόμπσον από τους Πέισερς, πάει Παρτιζάν

Ρεπορτάζ από τη Σερβία ήθελα την Παρτιζάν να τα έχει βρει σε όλα με τον Ίθαν Τόμπσον, τονίζοντας ότι ο Αμερικανός παίκτης αποφάσισε να βάλει τέλος στην καριέρα του στο ΝΒΑ και να μετακομίσει στο Βελιγράδι.

Σήμερα, ο «HoopsHype» τόνισε πως… άνοιξε ο δρόμος, καθώς οι Ιντιάνα Πέισερς τον άφησαν ελεύθερο. Έτσι, ο 27χρονος αναμένεται να ενταχθεί στο ρόστερ Ζοάν Πεναρόγια.