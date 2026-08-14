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Τέλος ο Τόμπσον από τους Πέισερς, πάει Παρτιζάν

Η ομάδα της Ιντιάνα ολοκλήρωσε τη συνεργασία της με τον Αμερικανό παίκτη, ο οποίος τα έχει βρει σε όλα με την ομάδα του Βελιγραδίου. 

Τέλος ο Τόμπσον από τους Πέισερς, πάει Παρτιζάν
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Ρεπορτάζ από τη Σερβία ήθελα την Παρτιζάν να τα έχει βρει σε όλα με τον Ίθαν Τόμπσον, τονίζοντας ότι ο Αμερικανός παίκτης αποφάσισε να βάλει τέλος στην καριέρα του στο ΝΒΑ και να μετακομίσει στο Βελιγράδι.

Σήμερα, ο «HoopsHype» τόνισε πως… άνοιξε ο δρόμος, καθώς οι Ιντιάνα Πέισερς τον άφησαν ελεύθερο. Έτσι, ο 27χρονος αναμένεται να ενταχθεί στο ρόστερ Ζοάν Πεναρόγια.

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