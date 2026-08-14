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Τότε παίζει ο Παναθηναϊκός με τη Χράντετς

Αυτές είναι οι ώρες των δύο ματς που θα παίξει ο Παναθηναϊκός με την Χράντετς Κράλοβε στα playoffs του Conference League.

Τότε παίζει ο Παναθηναϊκός με τη Χράντετς
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Ο Παναθηναϊκός, μέχρι στιγμής, μετράει 2 στις 2 προκρίσεις στο Conference League στον δρόμο για την πρόκρισή του στη League Phase της διοργάνωσης και επόμενος κια τελευταίος αντίπαλος του θα είναι η Χράντετς Κράλοβε.

Η πρώτη αναμέτρηση έχει οριστεί για τις 20 Αυγούστου στις 21:30 στο ΟΑΚΑ, με την τηλεοπτική μετάδοση να γίνεται από τον ΣΚΑΪ, ο οποίος είναι το φαβορί και για τη ρεβάνς. Η δεύτερη «μάχη» μεταξύ των δύο ομάδων στην Τσεχία θα πραγματοποιηθεί μία εβδομάδα αργότερα, στις 27 Αυγούστου στις 20:00 ώρα Ελλάδος.

Μάλιστα, η ΠΑΕ ανακοίνωσε σήμερα το πρωί πως έχει ξεκινήσει και η διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα του ΟΑΚΑ.

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