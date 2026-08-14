Κατέθεσε την ευρωπαϊκή λίστα η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ έχει αφήσει πίσω της τον χαμένο τελικό του Super Cup από τον ΟΦΗ και πλέον κοιτάζει μπροστά έχοντας στρέψει την προσοχή της στα σπουδαία παιχνίδια με τη Λέφσκι Σόφιας για το Champions League.

H AEK, χθες Πέμπτη, κατέθεσε την ευρωπαϊκή λίστα της στην UEFA για αυτά τα δύο ματς και έχει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει έως και δύο αλλαγές έως και μία ημέρα πριν από την πρώτη αναμέτρηση.

Εκτός λίστας έμειναν οι υπό παραχώρηση Νίκλας Ελίασον και Τζέιμς Πενράις, ενώ συμπεριλήφθηκαν οι νέες μεταγραφές, εκτός από τον Μίλαν Βιτάλις που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στα ματς των play offs.

Οσον αφορά τους Έλληνες γηγενείς που πρέπει να δηλώσει η ΑΕΚ, τις τέσσερις θέσεις καλύπτουν οι Ρότα, Πήλιος, Μάνταλος και Καλοσκάμης, ενώ για τις θέσεις των club-trained υπάρχουν νεαροί ποδοσφαιριστές από τα τμήματα υποδομής, μεταξύ των οποίων ο Χριστακόπουλος και ο Μπαλαμώτης.