Μια ανάσα από την πρόκριση η Τζένγκο: «Στον τελικό θα είμαι διαφορετική Ελίνα»

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια βρίσκεται πολύ κοντά στον τελικό με βολή 59.82 και τόνισε ότι την κατάλληλη ώρα θα είναι πολύ καλύτερη. 

Μια ανάσα από την πρόκριση η Τζένγκο: «Στον τελικό θα είμαι διαφορετική Ελίνα»
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Η Ελίνα Τζένγκο κατάφερε με βολή 59,82 βρίσκεται πολύ κοντά στον τελικό του ακοντισμού, αλλά παράλια δεν έκρυψε το ότι δεν είχε την επίδοση που θα ήθελα, τονίζοντας ότι στην ώρα του τελικού θα είναι πολύ καλύτερα.

Λίγο μετά την προσπάθεια της η Ελληνίδα πρωταθλήτρια μίλησε στην ΕΡΤ, όπου και σχολίασε τον αγώνα.

Πρόσθεσες ακόμα 1,5 μέτρο και η παρουσία σου στον τελικό είναι εξαιρετικά πιθανή. Πώς είδες τον αγώνα;

«Ο αγώνας πήγε καλά. Όπως έχω πει, οι εντάσεις είναι διαφορετικές σε αυτές τις διοργανώσεις. Τα 59,82 είναι season best. Δεν έχω ξαναπιάσει αυτά τα μέτρα στην ασταθή χρονιά που είχα. Ελπίζω να είμαι μέσα στον τελικό και είμαι έτοιμη».

Βγήκε αυτό που ήθελες στον προκριματικό;

«Ναι, η αλήθεια είναι ότι το έριξα στην πρώτη βολή, μετά το χάλασα λίγο και ξενέρωσα. Έμπαινα πολύ σφιγμένη και πάλι, όμως, τα 59 μέτρα δεν με αντιπροσωπεύουν. Με το καλό, αν είμαστε στον τελικό, θα είναι μια πολύ διαφορετική Ελίνα».

Τι σου είπε ο προπονητής;

«Όλα καλά, είναι χαρούμενος. Ξέρει ότι τα έχουμε αυτά τα μέτρα, με το καλό θα τα βρούμε».

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