Ορίστηκαν οι διαιτητές των αγώνων του 2ου προκριματικού γύρου του Κυπέλλου

Η εποχή ανακοίνωσε τους διαιτητές της συνέχειας του Κυπέλλου Ελλάδας. 

Ορίστηκαν οι διαιτητές των αγώνων του 2ου προκριματικού γύρου του Κυπέλλου
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Ορίστηκαν οι διαιτητές για τα ματς του 2ου προκριματικού γύρου του Κυπέλλου Ελλάδας.

Αναλυτικά:

Δευτέρα 17 Αυγούστου

Athens Kallithea - Λάρισα, 17:00, Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας: Τουλούμης , Παγουρτζής, Παπαδόπουλος

Αναγέννηση Καρδίτσας - Άρης, 18:00, Μακεδονικού Νεάπολης: Κατοίκος, Μπουξμπάουμ, Κολλιάκος

Ηρακλής - Βόλος Ν.Π.Σ., 21:00, Δημοτικό Στάδιο Σερρών: Νταούλας, Κόλλιας, Βαλιώτης

Τρίτη 18 Αυγούστου

Ατρόμητος Αθηνών - ΠΑΣ Πύργος, 19:00, Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου: Τσιμεντερίδης, Πάτρας, Νταβέλας

Λεβαδειακός - Asteras AKTOR, 21:00, Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς: Τσέτσιλας, Μωυσιάδης, Φραγκιαδάκης

Τετάρτη 19 Αυγούστου

Νίκη Βόλου - Πανιώνιος, 17:00, "Παντελής Μαγουλάς": Αργυρόπουλος, Μποζατζίδης, Κούντουρας

Νέστος Χρυσούπολης - Απόλλων Καλαμαριάς, 17:00, ΔΑΚ Χρυσούπολης: Τομαράς, Μαυρίδης, Χρυσαΐδης

Ζάκυνθος - Κηφισιά, 17:00, Δημοτικό Στάδιο Καισαριανής "Μιχ. Κρητικόπουλος": Ανδριανός, Λιόντος, Θανασιάς

Καλαμάτα - Παναιτωλικός, 17:15, Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας (χωρίς παρουσία θεατών): Φίτσας, Κωνσταντίνου, Στεφανής

Δευτέρα 24 Αυγούστου

Ελλάς Σύρου - Μαρκό, 17:30, Δημοτικό Στάδιο Ερμούπολης: Αντωνίου, Παύλος, Μαρκαντωνάτος

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