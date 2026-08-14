Ορίστηκαν οι διαιτητές των αγώνων του 2ου προκριματικού γύρου του Κυπέλλου
Η εποχή ανακοίνωσε τους διαιτητές της συνέχειας του Κυπέλλου Ελλάδας.
Ορίστηκαν οι διαιτητές για τα ματς του 2ου προκριματικού γύρου του Κυπέλλου Ελλάδας.
Αναλυτικά:
Δευτέρα 17 Αυγούστου
Athens Kallithea - Λάρισα, 17:00, Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας: Τουλούμης , Παγουρτζής, Παπαδόπουλος
Αναγέννηση Καρδίτσας - Άρης, 18:00, Μακεδονικού Νεάπολης: Κατοίκος, Μπουξμπάουμ, Κολλιάκος
Ηρακλής - Βόλος Ν.Π.Σ., 21:00, Δημοτικό Στάδιο Σερρών: Νταούλας, Κόλλιας, Βαλιώτης
Τρίτη 18 Αυγούστου
Ατρόμητος Αθηνών - ΠΑΣ Πύργος, 19:00, Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου: Τσιμεντερίδης, Πάτρας, Νταβέλας
Λεβαδειακός - Asteras AKTOR, 21:00, Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς: Τσέτσιλας, Μωυσιάδης, Φραγκιαδάκης
Τετάρτη 19 Αυγούστου
Νίκη Βόλου - Πανιώνιος, 17:00, "Παντελής Μαγουλάς": Αργυρόπουλος, Μποζατζίδης, Κούντουρας
Νέστος Χρυσούπολης - Απόλλων Καλαμαριάς, 17:00, ΔΑΚ Χρυσούπολης: Τομαράς, Μαυρίδης, Χρυσαΐδης
Ζάκυνθος - Κηφισιά, 17:00, Δημοτικό Στάδιο Καισαριανής "Μιχ. Κρητικόπουλος": Ανδριανός, Λιόντος, Θανασιάς
Καλαμάτα - Παναιτωλικός, 17:15, Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας (χωρίς παρουσία θεατών): Φίτσας, Κωνσταντίνου, Στεφανής
Δευτέρα 24 Αυγούστου
Ελλάς Σύρου - Μαρκό, 17:30, Δημοτικό Στάδιο Ερμούπολης: Αντωνίου, Παύλος, Μαρκαντωνάτος