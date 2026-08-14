· Ολυμπιακός

Εντιάι: «Είμαι ενθουσιασμένος που θα γίνω μέλος της οικογένειας»

Ο Εμπάι Εντιάι, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη μεταγραφή του. 

Εντιάι: «Είμαι ενθουσιασμένος που θα γίνω μέλος της οικογένειας»
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Το δικό του μήνυμα στον κόσμο του Ολυμπιακού έστειλε ο Εμπάι Εντιάι ο οποίος έδειξε ανυπόμονος να ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του με την νέα του ομάδα.

Ο Σενεγαλέζος φόργουορντ έστειλε το δικό του μήνυμα ως παίκτης του Ολυμπιακού τονίζοντας τον ενθουσιασμό του που θα γίνει μέλος της «ερυθρόλευκης» οικογένειας.

«Τι γίνεται παιδιά; Είμαι τόσο χαρούμενος και ενθουσιασμένος που θα γίνω μέλος της οικογένειας. Ευχαριστώ για την ευκαιρία, ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Ελπίζω όλοι να ευχαριστιέστε το καλοκαίρι και θα σας δω σύντομα» ανέφερε στο βίντεο που δημοσίευσε ο Ολυμπιακός.

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