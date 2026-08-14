Στα ημιτελικά των 200μ μεικτή η Παυλοπούλου

Η Νικόλ Παυλοπούλου εξασφάλισε με άνεση την παρουσία της στα ημιτελικά των 200μ μεικτή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης.

Η Παυλοπούλου ολοκλήρωσε την προσπάθειά της μόλις 1.51 μετά από την κορυφαία επίδοση των προκριματικών, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε θέση να διεκδικήσει ακόμη καλύτερη παρουσία στον ημιτελικό, κοντά στο δικό της πανελλήνιο ρεκόρ του 2:13.14.

Ταχύτερη όλων ήταν η Αναστάσια Γκορμπένκο από το Ισραήλ με 2:11.87, ενώ ακολούθησαν η Έλεν Γουόλς από την Ιρλανδία με 2:12.12 και η Άμπι Γουντ από τη Μεγάλη Βρετανία με 2:12.23.