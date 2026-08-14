Η A Bola στέλνει τον Μπραγκάνσα στον Ολυμπιακό

Μια ανάσα από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στον Ολυμπιακό φέρεται να είναι ο Ντάνιελ Μπραγκάνσα (27, 1,78μ.).

Ο παίκτης της Σπόρτινγκ Λισαβόνας δεν υπολογίζεται από τον προπονητή του, προπονείται μόνος του και σύμφωνα με τα δημοσιεύματα στη χώρα, τότε ετοιμάζει βαλίτσες για Ελλάδα.

Το ρεπορτάζ της A Bola αναφέρει πως ο Μπραγκάνσα προπονείται ξεχωριστά από την πρώτη ομάδα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, καθώς δεν βρίσκεται στα πλάνα του τεχνικού Ρουί Μπόρζες και έχει παρθεί η απόφαση για παραχώρηση του.

Την περσινή αγωνιστική περίοδο, ο Πορτογάλος χαφ σημείωσε έξι γκολ και έδωσε μία ασίστ σε 25 συμμετοχές, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία είναι 12.000.000 ευρώ.