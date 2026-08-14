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Άρης: Καθυστερεί ο Ρόμπινσον-Ερλ

Απρόοπτο της τελευταίας στιγμής με την άφιξη του έμπειρου παίκτη στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη. 

Άρης: Καθυστερεί ο Ρόμπινσον-Ερλ
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Αλλαγή προέκυψε στο πρόγραμμα άφιξης των νέων παικτών του Άρη, καθώς ο Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ δεν θα βρεθεί τελικά στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι της Παρασκευής, όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί, λόγω θέματος με τις πτήσεις.

Αν και ο αρχικός σχεδιασμός ήθελε τον παίκτη να… πατάει Θεσσαλονίκη μέσα στη διάρκεια της ημέρας αυτό τελικά θα γίνει μετά τις 8 το βράδυ. Αυτό βέβαια δεν είναι κάτι που αλλάζει στο ελάχιστο τα όσα έχουν ετοιμάσει οι άνθρωποι του Άρη, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει να μπαίνουν σε ρυθμούς προετοιμασίας, εν όψει της νέας σεζόν.

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