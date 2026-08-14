Βεζένκοφ: «Είμαι οπαδός της ΤΣΣΚΑ από μικρός»

Ο Σάσα Βεζένκοφ παρακολούθησε από κοντά την αναμέτρηση της ΤΣΣΚΑ Σόφιας με τη Μακάμπι για το Europa League και πανηγύρισε την πρόκριση της ομάδας του που τη φέρνει αντιμέτωπη με τον ΟΦΗ στη συνέχεια της διοργάνωσης, τονίζοντας ότι είναι από μικρό παιδί οπαδός της ΤΣΣΚΑ και πως αυτό που μετράει πάνω από όλα είναι η πρόκριση.

Μάλιστα, ο Βεζένκοφ σχολίασε και τα μπασκετικά δρώμενα, αναλύοντας την κατάσταση του Ολυμπιακού και της μεταγραφής του Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ.

«Έχω μπροστά μου τα εργομετρικά τεστ στην Ελλάδα με τον Ολυμπιακό και, μετά από αυτά, θα ενταχθώ στην προετοιμασία της εθνικής ομάδας. Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ αντιμετωπίζει κάποια μικροπροβλήματα από το τέλος της σεζόν και χρειάζεται να αναρρώσει.

Ωστόσο, ο Ουμότζα Γκίμπσον είναι ένας πολύ καλός παίκτης και πιστεύω ότι θα μπορέσει να τον αντικαταστήσει πλήρως στην εθνική ομάδα. Ο Κόντι πρέπει να είναι έτοιμος, γιατί θα τον χρειαστούμε στον Ολυμπιακό τη φετινή σεζόν» ανέφερε.