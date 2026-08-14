Μια ανάσα από την Εφές ο Ράσελ

Ο Ντάρον Ράσελ (1998, 1μ.80) ετοιμάζεται να κάνει το ντεμπούτο του στην EuroLeague, καθώς ήρθε σε συμφωνία με την Αναντολού Εφές, σύμφωνα με δημοσίευμα του Basketnews.

Ο Αμερικανός παίκτης πραγματοποίησε πέρσι μια φανταστικά σεζόν με την φανέλα της Κλουζ και αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του Eurocup.

Συγκεκριμένα είχε 19.8 πόντους, 3.6 ριμπάουντ, 6.2 ασίστ και 1.4 κλεψίματα ανά 27’36” συμμετοχής σε 19 παιχνίδια της ευρωπαϊκής διοργάνωσης.