Τα 23 ζευγάρια του Conference League και η μία εκκρεμότητα

Ο Παναθηναϊκός μετά τις προκρίσεις του επί της Πάκσι και της ΤΣΣΚΑ 1948 συνεχίζει απτόητος στον δρόμο του προς τη League Phase του Conference League, εκεί όπου η χώρα μας θα έχει διπλή εκπροσώπηση μετά τον αποκλεισμό και συνάμα υποβιβασμό του ΠΑΟΚ από την Άντερλεχτ. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης δεν κατάφερε να ανατρέψει το εις βάρος της 0-1 από τον πρώτο αγώνα στην Τούμπα, χθες το βράδυ στο Βέλγιο, με αποτέλεσμα να αποχαιρετήσει πρόωρα το Europa League και να συνεχίσει την ευρωπαϊκή της πορεία στο Conference League.

Στα playoffs της διοργάνωσης ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη Μπραν με στόχο την πρόκριση στη League Phase, ενώ ο Παναθηναϊκός θα βρεθεί αντιμέτωπος, σε διπλά παιχνίδια, με την Χράντετς Κράλοβε, έπειτα από τον αποκλεισμό της από την Μεσίκτας. Τα παινίδια είναι προγραμματισμένα να διεξαχθούν στις 20 και τις 27 Αυγούστου με τις δύο ελληνικές ομάδες να δίνουν τα πρώτα ματς στις έδρες τους.

Μοναδική εκκρεμότητα της διοργάνωσης είναι να γίνει γνωστό και το τελευταίο ζευγάρι με την Ρίγα να περιμένει να μάθει τον αντίπαλο της ο οποίος θα είναι ο ηττημένος από το ζευγάρι Λεχ Πόζναν – Κλάσβικ.

Θυμίζουμε ότι το πρώτο παιχνίδι των Πολωνών με την Κλάσβικ είχε λήξει 1-0 υπέρ τους και η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για απόψε.

Αναλυτικά τα ζευγάρια:

Παναθηναϊκός – Χράντετς Κράλοβε

ΠΑΟΚ – Μπραν

Βίκινγκουρ – Μπόρατς

Σάμροκ Ρόεβρς – Κουόπιο

Ντρίτα – Ίντερ ντ’ Εσκάλδες

Ηττημένος Λεχ Πόζναν – Κλάσβικ – Ρίγα

Λίνκολν – Λαρν

Μάδεργουελ – Φράιμπουργκ

Γκόρνικ Ζάμπρζε – Μονακό

Ίντερ Τούρκου – Κοπεγχάγη

Χαρτς – Ραπίντ Βιένης

Τρόμσο – Μπράιτον

Χάιντουκ – Ρακόβ

Γάνδη – Χιμπέρνιαν

Αταλάντα – Χάποελ Τελ Αβίβ

Μίντιλαντ – Ριέκα

Ρέιντζερς – Γιάμπλονετς

Νόρτζελαντ – Σεν Γκάλεν

Ντίναμο Τιράνων – Πάφος

Σιόν – Άγιαξ

Μπράγκα – Αούστρια Βιέννης

Τβέντε – Κάραμπαγκ

Χετάφε – Παρτιζάν

Λουγκάνο- Μακάμπι Τελ Αβίβ