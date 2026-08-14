Η Μπουλαζάκ ανακοίνωσε τον Μπέβερλι

Παίκτης της Μπουλαζάκ για τη σεζόν 2026-27 θα είναι ο Πάτρικ Μπέβερλι, όπως ανακοίνωσε η γαλλική ομάδα.

Ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ προέρχεται από μια χρονιά που έπαιξε στη Stoiximan GBL για λογαριασμού του «δικεφάλου του βορρά», έχοντας μ.ο .8 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3.3 ασίστ ανά αγώνα.

Η ανακοίνωση της Μπουλαζάκ:

«Με περισσότερα από 700 παιχνίδια στο NBA στο ενεργητικό του, ο Πατ έρχεται στη Μπουλαζάκ για να προσφέρει όλη την εμπειρία του.

Ο σύλλογος είναι πολύ χαρούμενος που ανακοινώνει την άφιξη ενός παίκτη αυτού του επιπέδου στην ομάδα του».