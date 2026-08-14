· Παναθηναϊκός

Ναν: «Είμαι ενθουσιασμένος που παρακολουθώ την εξέλιξη αυτών των παικτών»

Ολοκληρώθηκε και το φετινό Basketball Academy Camp του Κέντρικ Ναν με τον παίκτη του Παναθηναϊκού να δηλώνει πως θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό των νεαρών αθλητών. 

Ναν: «Είμαι ενθουσιασμένος που παρακολουθώ την εξέλιξη αυτών των παικτών»
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Με τον καλύτερο τρόπο ολοκληρώθηκε το φετινό Basketball Academy Camp του Κέντρικ Ναν στο Σικάγο, για νεαρούς αθλητές, με τον παίκτη του Παναθηναϊκού να έχει ως καλεσμένους τους Τάλεν Χόρτον-Τάκερ και Ουίλ Μπάινουμ.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κέντρικ Ναν:

«Ήταν πραγματικά χαρά μου που φιλοξένησα το 5ο ετήσιο Basketball Academy Camp μου. Αυτό που με ενθουσιάζει περισσότερο είναι η ανάπτυξη αυτών των νεαρών ανδρών που συνεχίζουν να επιστρέφουν χρόνο με το χρόνο!

Τους δώσαμε ένα κομμάτι του σχεδίου μου και έκαναν πραγματική δουλειά! Είμαι ενθουσιασμένος που τους παρακολουθώ στο ταξίδι τους και είμαι εδώ για να τους υποστηρίξω με όποιον τρόπο μπορώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα μου και σε όλους όσους βοήθησαν να γίνει αυτό δυνατό! Τα λέμε ξανά του χρόνου! Ανυπομονώ!»

https://www.instagram.com/p/Db_l6ZYkWCT/
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