Ευρωπαϊκό Κολύμβησης: Τέσσερις ελληνικές παρουσίες σε τελικούς - Το πρόγραμμα της 5ης ημέρας

Τέσσερις ελληνικές παρουσίες σε τρεις διαφορετικούς τελικούς περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Παρασκευής (14/8), κατά την 5η ημέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κολύμβησης, που συνεχίζεται στο Παρίσι.

Ο δις κάτοχος του τίτλου Απόστολος Χρήστου θα επιχειρήσει στις 20:51 να διατηρήσει τα «σκήπτρα» στα 50μ. ύπτιο, με το έργο του όμως να είναι εξαιρετικά δύσκολο. Το επίπεδο στο αγώνισμα έχει ανέβει πολύ και ο «ασημένιος» Ολυμπιονίκης θα χρειαστεί πιθανότατα να καταρρίψει το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ (24.36), προκειμένου να έχει ελπίδες έστω για μία θέση στο βάθρο.

Στους ημιτελικούς, χωρίς να μείνει μακριά από το χρόνο του (24.44), ο αθλητής του Ολυμπιακού ήταν έβδομος και πέρασε δύσκολα στον τελικό, τη στιγμή που οι Ρώσοι Ρώσοι Πάβελ Σαμουσένκο (24.03) και Κλιμέντ Κολεσνίκοφ (24.14), αλλά και ο Τσέχος Μίροσλαβ Κνέντλα (24.20) ήταν σαφώς πιο γρήγοροι. Ο Χρήστου έχει την εμπειρία να διαχειριστεί έναν τελικό, αλλά είναι βέβαιο ότι θα χρειαστεί κάτι καλύτερο για να μπει στα μετάλλια.

Στον αντίποδα, για την Αννα Ντουντουνάκη, η επανάληψη μίας κούρσας όπως εκείνης του ημιτελικού των 100μ. πεταλούδα, ίσως αποδειχθεί αρκετή. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2021 πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ, «κατεβαίνοντας» για πρώτη φορά στην καριέρα της τα 57 δευτερόλεπτα (56.99), και με την επίδοση αυτή ήταν τρίτη, πίσω μόνο από την -κάτοχο του τίτλου- Ρους Βανοτερντάικ από το Βέλγιο, που έκανε το εντυπωσιακό 55.89, και τη Γερμανίδα Αντζελίνα Κέλερ (56.79). Ο τελικός των 100μ. πεταλούδα θα αρχίσει στις 19:30 και θα έχει και δεύτερη ελληνική συμμετοχή, με τη Γεωργία Δαμασιώτη, η οποία πέρασε ως όγδοη με 57.87 αλλά έχει δυνατότητες για κάτι καλύτερο, αφού το ρεκόρ της είναι 57.50.

Η κολυμβήτρια που έχει κάνει τα μεγαλύτερα «άλματα» σε αυτή τη διοργάνωση, μεταξύ των μελών της ελληνικής αποστολής, είναι αναμφίβολα η Αρτεμις Βασιλάκη. Μετά την τέταρτη θέση στα 800μ. ελεύθερο, όπου βελτίωσε κατά έξι ολόκληρα δευτερόλεπτα το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ, η 20χρονη πρωταθλήτρια από το Ηράκλειο διέλυσε το πανελλήνιο ρεκόρ 16ετίας της Μαριάννας Λυμπερτά στον προκριματικό των 1.500μ. ελεύθερο με 16:13.81 και θα μπει με την τέταρτη επίδοση στον αυριανό (14/8, 20:56) τελικό. Η κατάκτηση ενός μεταλλίου, απέναντι σε αθλήτριες όπως η Ιταλίδα -τρεις φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης- Σιμόνα Κουανταρέλα, η Γερμανίδα Ιζαμπελ Γκόζε, η Ρωσίδα Ξένια Μισάρινα και η Ουγγαρέζα Βίβιεν Γιακλ (που είναι η κάτοχος του τίτλου) είναι σίγουρα δύσκολη υπόθεση, αλλά η Βασιλάκη είναι σε εκπληκτική κατάσταση και θα δώσει τη μάχη της.

Το πρωινό πρόγραμμα της Παρασκευής περιλαμβάνει οκτώ ελληνικές συμμετοχές, εκ των οποίων πάντως μόνο οι δύο έχουν ρεαλιστικές ελπίδες πρόκρισης. Ο Απόστολος Σίσκος, μετά το ασημένιο μετάλλιο στα 200μ. ύπτιο, δοκιμάζει τις δυνάμεις του και στα 200μ. πεταλούδα, όπου τον περασμένο Μάιο σημείωσε πανελλήνιο ρεκόρ με 1:56.13. Η επίδοση αυτή τον φέρνει στη 13η θέση, μεταξύ 36 συμμετεχόντων, και του δίνει πολλές πιθανότητες να περάσει τουλάχιστον στα ημιτελικά. Ο 21χρονος κολυμβητής θα αγωνιστεί στην 4η και τελευταία προκριματική σειρά (11:29), στη διαδρομή 2.

Η Νικόλ Παυλοπούλου θα «πέσει» στις 11:42 στην 3η προκριματική σειρά των 200μ. μικτή ατομική (διαδρομή 7), ένα αγώνισμα στο οποίο έχουν δηλωθεί μόλις 24 αθλήτριες. Η Ελληνίδα κολυμβήτρια έχει τον 16ο χρόνο με 2:13.14 (που αποτελεί και πανελλήνιο ρεκόρ) και μία καλή κούρσα μπορεί να τη φέρει στη 16άδα.

Από κει και πέρα, η Αννα Αυγούστα Βλάχου θα αγωνιστεί στις 10:32 στη 2η προκριματική σειρά των 50μ. ελεύθερο (διαδρομή 6), όπου με 26.01 έχει την 43η επίδοση. Θα ακολουθήσουν ο Μάριος Ζαφειρόπουλος (10:47) και ο Βαγγέλης Ντούμας (10:51), στη 2η και την 4η σειρά των 50μ. πρόσθιο αντίστοιχα, με τον πρώτο να αγωνίζεται στη διαδρομή 9 και τον δεύτερο στη διαδρομή 8. Ο Ντούμας με 27.59 (που αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων) έχει συνολικά τον 38ο χρόνο και ο Ζαφειρόπουλος τον 60ο. Η Ελένη Αντωνιάδου θα μετάσχει στις 11:11 στην 4η σειρά των 100μ. ύπτιο (διαδρομή 9), έχοντας την 29η επίδοση με 1:01.53, ενώ στο φινάλε του προγράμματος, ο Βασίλης Κακουλάκης και ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος θα αγωνιστούν στην 3η και τελευταία σειρά των 1.500μ. ελεύθερο, στις διαδρομές 2 και 9 αντίστοιχα. Ο 19χρονος αθλητής του ΠΑΟΚ έχει την 9η επίδοση με το περσινό 15:00.29 (που του είχε χαρίσει το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο εφήβων/νεανίδων), αλλά φέτος δεν έχει πλησιάσει αυτό το ρεκόρ, ενώ ο Βλαχογιαννάκος με 15:29.44 έχει τη 19η επίδοση μεταξύ 25 αθλητών που συμμετέχουν.

Το πρόγραμμα και οι ελληνικές συμμετοχές της 5ης ημέρας (Παρασκευή 14/8):

10:30 50μ. ελεύθερο Γ (Προκριματικοί) -Βλάχου-

10:44 50μ. πρόσθιο Α (Προκριματικοί) -Ζαφειρόπουλος, Ντούμας-

11:01 100μ. ύπτιο Γ (Προκριματικοί) -Αντωνιάδου-

11:18 200μ. πεταλούδα Α (Προκριματικοί) -Σίσκος-

11:34 200μ. μικτή ατομική Γ (Προκριματικοί) -Παυλοπούλου-

11:47 4Χ100μ. ελεύθερο mixed (Προκριματικοί)

12:00 1.500μ. ελεύθερο Α (Προκριματικοί) -Κακουλάκης, Βλαχογιαννάκος-

19:30 100μ. πεταλούδα Γ (ΤΕΛΙΚΟΣ) -Ντουντουνάκη, Δαμασιώτη-

19:36 200μ. ελεύθερο Α (ΤΕΛΙΚΟΣ)

19:43 200μ. πρόσθιο Γ (ΤΕΛΙΚΟΣ)

19:50 100μ. ύπτιο Γ (Ημιτελικοί)

19:59 50μ. πρόσθιο Α (Ημιτελικοί)

20:18 50μ. ελεύθερο Γ (Ημιτελικοί)

20:25 200μ. πεταλούδα Α (Ημιτελικοί)

20:35 200μ. μικτή ατομική Γ (Ημιτελικοί)

20:51 50μ. ύπτιο Α (ΤΕΛΙΚΟΣ) -Χρήστου-

20:56 1.500μ. ελεύθερο Γ (ΤΕΛΙΚΟΣ) -Βασιλάκη-

21:16 4Χ100μ. ελεύθερο mixed (ΤΕΛΙΚΟΣ)