· Μάντσεστερ Σίτι

Μάντσεστερ Σίτι: Ανανέωσε έως το 2031 ο Ντοκού

Ο Ζερεμί Ντοκού επέκτεινε τη συνεργασία του με τη Μάντσεστερ Σίτι μέχρι το καλοκαίρι του 2031.

Μάντσεστερ Σίτι: Ανανέωσε έως το 2031 ο Ντοκού
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Κάτοικος Μάντσεστερ θα παραμείνει για πολλά ακόμη χρόνια ο Ζερεμί Ντοκού, καθώς ο Βέλγος εξτρέμ υπέγραψε πενταετή επέκταση συμβολαίου με τη Μάντσεστερ Σίτι, όπως ανακοίνωσε ο αγγλικός σύλλογος.

Ο 24χρονος άσος εντάχθηκε στο δυναμικό των «πολιτών» το καλοκαίρι του 2023, όταν αποκτήθηκε από τη γαλλική Ρεν. Έκτοτε έχει καταγράψει 131 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, μετρώντας 22 γκολ και 34 ασίστ.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Μάντσεστερ Σίτι, ο Ντοκού έχει πανηγυρίσει πέντε τρόπαια. Στη συλλογή του περιλαμβάνονται ένα πρωτάθλημα Αγγλίας, ένα Κύπελλο, ένα League Cup, ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και ένα Community Shield.

Ο Βέλγος εξτρέμ αποτελεί παράλληλα βασικό στέλεχος της εθνικής ομάδας της χώρας του. Με τους «κόκκινους διαβόλους» έχει πραγματοποιήσει 48 συμμετοχές, έχοντας πετύχει επτά γκολ και 16 ασίστ. Στο πρόσφατο Μουντιάλ, ο Ντοκού συνέβαλε στην πορεία του Βελγίου μέχρι τα προημιτελικά, όπου η ομάδα αποκλείστηκε από την Ισπανία, η οποία στη συνέχεια κατέκτησε τη διοργάνωση.

Με τη νέα συμφωνία, ο Ντοκού δεσμεύεται πλέον με τη Μάντσεστερ Σίτι μέχρι το καλοκαίρι του 2031.

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