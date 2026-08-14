Παναθηναϊκός: Ζητά αναβολή της πρεμιέρας στη Super League με την Κηφισιά

Στις 20 και 27 Αυγούστου, ο Παναθηναϊκός έχει να αντιμετωπίσει την Χράντετς Κράλοβε για τα Play Offs του Conference League. Οι αναμετρήσεις είναι κρίσιμες, καθώς καθορίζουν το αν οι «πράσινοι» θα είναι στη League Phase ή αν θα ολοκληρωθεί νωρίς η ευρωπαϊκή τους παρουσία για φέτος.

Προκειμένου η ομάδα να είναι όσο το δυνατόν πιο συγκεντρωμένη στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις με τους Τσέχους, οι «πράσινοι» θα κάνουν χρήση του δικαιώματος που έχουν οι ελληνικές ομάδες που μετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Να ζητήσουν δηλαδή την αναβολή ενός αγώνα τους στη Super League.

Την Παρασκευή (14/8) ο Παναθηναϊκός θα αιτηθεί – το αίτημά του θα ικανοποιηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό – την αναβολή του αγώνα της πρεμιέρας του Πρωταθλήματος με αντίπαλο την Κηφισιά.

Το παιχνίδι με την ομάδα των βορείων προαστίων είχε προγραμματιστεί για την Κυριακή 23 Αυγούστου. Ενδιάμεσα από τους αγώνες με τη Χράντετς Κράλοβε. Πλέον, θα οριστεί σε νέα ημερομηνία από τη Super League.