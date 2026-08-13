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Ευρωπαϊκό Στίβου: Έκτη η Στεφανίδη με εντυπωσιακό 4.60μ.

Υπέρβαση από την Ελληνίδα αθλήτρια του επί κοντώ, με αλμα στα 4.60μ. και 6η θέση στην Ευρώπη – Στην 11η η Αδαμοπούλου. 

Ευρωπαϊκό Στίβου: Έκτη η Στεφανίδη με εντυπωσιακό 4.60μ.
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Ο τελικός του επί κοντώ των γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου του Μπέρμιγχαμ, είχε δύο ελληνικές συμμετοχές. Η Κατερίνα Στεφανίδη έκανε εκπληκτικό αγώνα κι ας έμεινε εκτός μεταλλίων. Αν και το «χρυσό» την περίμενε στις εξέδρες, όπου ο σύζυγος και προπονητής της, είχε στην αγκαλιά τον γιο τους!

Η Ελληνίδα αθλήτρια άρχισε με επιτυχημένες προσπάθειες στο 4.30μ. και 4.45μ.

Εν συνεχεία στο 4.60μ. προσπάθησε να ξεπεράσει το ύψος, χωρίς όμως να τα καταφέρει στις δύο πρώτες προσπάθειές της. Η τρίτη, όμως, ήταν εξαιρετική και με άψογη τεχνική ξεπέρασε το ύψος!

Ο πήχης ανέβηκε στο 4.70μ. Αποτυχημένη η πρώτη προσπάθεια, τη δεύτερη δεν την ολοκλήρωσε καν, ενώ και στην τρίτη ξεκίνησε δύο φορές και σταμάτησε. Με το στάδιο να τη χειροκροτεί για την 6η θέση που πήρε.

Η Αριάδνη Αδαμοπούλου από την άλλη, ήταν επιτυχημένη στην πρώτη της προσπάθεια στα 4.30μ. Το 4.45μ., όμως, αποδείχθηκε εμπόδιο καθώς και στις τρεις προσπάθειες έριξε τον πήχη και έτσι τελείωσε τον αγώνα της στην 11η θέση.

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