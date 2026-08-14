Βαθμολογία UEFA: Απομακρύνθηκαν Τσεχία και Πολωνία από την Ελλάδα

Η Ελλάδα έχει χάσει έδαφος στη μάχη που δίνει για την πρώτη δεκάδα στη βαθμολογία της UEFA.

Η ήττα του ΠΑΟΚ από την Άντερλεχτ σημαίνει πως η βραδιά ολοκληρώθηκε χωρίς κάποιο βαθμό για τη χώρα μας, η οποία παρέμεινε στη 12η θέση της κατάταξης με σύνολο 41.512 πόντων.

Τα αρνητικά της Πέμπτης (13/8) ωστόσο είναι πως Πολωνία και Τσεχία κατάφεραν να πάρουν αποτελέσματα στην Ευρώπη, αυξάνοντας έτσι τη μεταξύ μας διαφορά.

Οι Πολωνοί συγκεκριμένα πρόσθεσαν 400 βαθμούς από τις ισοπαλίες των Γκόρνικ Ζάμπρζε και Γιαγκελόνια, αλλά και τη νίκη πρόκριση της Ράκοφ με γκολ του Σβάρνα, ενώ θετικές ήταν και οι επιδόσεις των Τσέχων.

Η νίκη - πρόκριση της Γιάμπλονετς τους χάρισε έξτρα 200 βαθμούς και πλέον Τσεχία και Πολωνία κοντεύουν να δημιουργήσουν ένα χάσμα 3.000 βαθμών μεταξύ 10ης και 12ης θέσης.

Βαθμολογία UEFA

10. Τσεχία 44.225 (5/5)

11. Πολωνία 44.125 (4/5)

12. Ελλάδα 41.512 (5/5)

13. Δανία 36.581 (4/4)