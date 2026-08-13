Από επεισόδιο μεταξύ των παικτών σημαδεύτηκε το τέλος της αναμέτρησης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Άντερλεχτ.

Ο ΠΑΟΚ κέρδισε πέναλτι με τον Ελουστόντο, ο Γερεμέγεφ μείωσε σε 3-2 από τη βούλα και ακολούθησε... χαμός.

Ο Μπιανκόν, πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, πήγε και αγκάλιασε την μπάλα και δεν την άφηνε για να συνεχιστεί το ματς, ο Ζίβκοβιτς προσπαθούσε να του τη πάρει έξαλλος, με τους παίκτες των δύο ομάδων να γίνονται ένα κουβάρι.

Μετά τη λήξη του επεισοδίου ο αρχηγός του ΠΑΟΚ είδε την κόκκινη κάρτα και χάνει σίγουρα το πρώτο ματς με την Μπραν, ενώ ο Μπιανκόν είδε κίτρινη.