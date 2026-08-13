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La Liga: Αναβλήθηκε το Θέλτα – Οσασούνα για την πρεμιέρα

Προβλήματα στο γήπεδο «Μπαλαΐδος» οδήγησαν στην αναβολή του αγώνα που ήταν προγραμματισμένος για την Κυριακή 16/8. 

La Liga: Αναβλήθηκε το Θέλτα – Οσασούνα για την πρεμιέρα
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Την αναβολή του αγώνα Θέλτα - Οσασούνα που ήταν προγραμματισμένος για την προσεχή Κυριακή (16/8), αποφάσισε η La Liga, λόγω προβλήματος στο στάδιο «Μπαλαϊδος». Ο χλοοτάπητας του γηπέδου του Βίγκο, «χτυπήθηκε» από μύκητα και μετά από επιθεώρηση τεχνικού κλιμακίου της λίγκας, κρίθηκε αναγκαία η αναβολή της αναμέτρησης, η οποία μετατέθηκε για την Πέμπτη 27/8.

Tα μισά παιχνίδια της πρεμιέρας του ισπανικού πρωταθλήματος έχουν μετατεθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία, μετά από σχετικά αιτήματα ομάδων, που επικαλέστηκαν την καθυστερημένη ένταξη των ποδοσφαιριστών που αγωνίστηκαν ως το τέλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου (δηλαδή των διεθνών με τις εθνικές Ισπανίας, Αργεντινής, Αγγλίας και Γαλλίας).

Ετσι, η αναμέτρηση της Ατλέτικο Μαδρίτης με τη Μάλαγα θα γίνει την Τετάρτη 19/8, το ματς Βαλένθια-Μπέτις στις 25/8, η Ρεάλ Μαδρίτης (στην επιστροφή του Ζοζέ Μουρίνιο στον πάγκο της) θα υποδεχθεί τη Σοσιεδάδ στις 26/8, ενώ στις 27/8, εκτός από το ματς της Θέλτα με την Οσασούνα, θα διεξαχθεί και η αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με την Αθλέτικ Μπιλμπάο.

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