Επιστρέφει στην Ελλάδα ο Ρεγκίς Κρεσπί - Ανακοινώθηκε από τον Βόλο

Ο Ισπανός δεξιός εξτρέμ, που μπορεί να αγωνιστεί και στις υπόλοιπες θέσεις της επίθεσης και ο οποίος στις 30 Σεπτεμβρίου θα γιορτάσει τα 30α γενέθλιά του, είναι γνώριμος των Ελλήνων φιλάθλων, καθώς την εξαετία 2019-25 φόρεσε τη φανέλα του Αστέρα Τρίπολης.

Την παρελθούσα σεζόν ο έμπειρος άσος, το πλήρες όνομα του οποίου είναι Φρανθέσκ Ρεγκίς Κρεσπί, αγωνιζόταν στην Τουρκία για λογαριασμό της Βανσπόρ.

Η ανακοίνωση της θεσσαλικής ΠΑΕ έχει ως εξής:

«Η ΠΑΕ Βόλος Elabet ανακοινώνει την απόκτηση του 29χρονου Ισπανού μεσοεπιθετικού Xesc Regis.

Ο Xesc Regis, αφού πέρασε τα απαραίτητα ιατρικά και εργομετρικά τεστ υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Βόλο Elabet και από σήμερα θα ξεκινήσει προπονήσεις με την ομάδα.

Ο Xesc Regis είναι γνώστης του Ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς για έξι χρόνια αγωνιζόταν στον Αστέρα Τρίπολης έχοντας καταγράψει 177 συμμετοχές, ενώ την περσινή περίοδο αγωνιζόταν στην τουρκική Van Sport FK (25 συμμετοχές, 5 γκολ).

Η ΠΑΕ Βόλος Elabet καλωσορίζει τον Xesc Regis στην οικογένεια της».