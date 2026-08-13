ΟΦΗ: Ο αντίπαλος στα playoffs του Europa League - Πότε είναι οι αγώνες

Ο ΟΦΗ έμαθε τον αντίπαλό του στα playoffs του Europa League, με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας να παίρνει το εισιτήριο έναντι της Μακάμπι Τελ Αβίβ

ΟΦΗ: Ο αντίπαλος στα playoffs του Europa League - Πότε είναι οι αγώνες
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Ο ΟΦΗ μετρά αντίστροφα για μια ιστορική χρονιά, η οποία έχει ξεκινήσει ήδη με τον καλύτερο τρόπο.

Οι Κρητικοί πανηγύρισαν την Τετάρτη (12/8) στο Παγκρήτιο Στάδιο την πρώτη κούπα της νέας σεζόν και τη δεύτερη διαδοχική μέσα σε λίγους μήνες, επικρατώντας στα πέναλτι της ΑΕΚ για το Super Cup.

Πλέον, ετοιμάζονται να ριχτούν στη μάχη» των ευρωπαϊκών προκριματικών και θα αντιμετωπίσουν την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στα playoffs του Europa League, καθώς οι Βούλγαροι πέρασαν εύκολα το εμπόδιο της Μακάμπι Τελ Αβίβ, με συνολικό σκορ 4-3, καθώς ηττήθηκε με 3-1 στη Σόφια, αλλά είχε κερδίσει με 3-0 εκτός έδρας.

Το πρώτο παιχνίδι του ΟΦΗ με την ΤΣΣΚΑ θα γίνει στις 20 Αυγούστου στο Ηράκλειο της Κρήτης και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα, 27 Αυγούστου στη Σόφια. Οι αναλυτικές ημέρες και ώρες θα γίνουν γνωστές το προσεχές διάστημα από την UEFA.

Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση που ο ΟΦΗ δεν καταφέρει να κάμψει το εμπόδιο των Βούλγαρων έχει εξασφαλισμένη τη συμμετοχή του στη League Phase του Conference League.

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