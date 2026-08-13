ΠΑΟΚ: Η Μπραν αντίπαλος του Δικέφαλου στα playoffs του Conference League - Πότε είναι οι αγώνες

«Αντίο» στο Europa League είπε το βράδυ της Πέμπτης (13/8) ο ΠΑΟΚ, καθώς ηττήθηκε για δεύτερη φορά από την Άντερλεχτ και αποκλείστηκε στον γ' προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.

Ο Δικέφαλος θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία στα playoffs του Conference League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Μπραν, με στόχο την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης.

Οι Νορβηγοί απέκλεισαν τον Απόλλωνα Λεμεσού την περασμένη Τρίτη (11/8) έπειτα από την εκτός έδρας νίκη τους με 4-2 στην παράταση. Είχαν ηττηθεί στο πρώτο παιχνίδι μπροστά στο κοινό τους με 1-0 και πήραν το εισιτήριο με συνολικό σκορ 4-3.

Το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Μπραν θα διεξαχθεί στις 20 Αυγούστου στο γήπεδο της Τούμπας και ο επαναληπτικός στη Νορβηγία μία εβδομάδα αργότερα, στις 27/8.