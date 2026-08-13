· ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Η Μπραν αντίπαλος του Δικέφαλου στα playoffs του Conference League - Πότε είναι οι αγώνες

Ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από την Άντερλεχτ και θα διεκδικήσει κόντρα στην νορβηγική Μπραν την είσοδό του στη League Phase του Conference League. 

ΠΑΟΚ: Η Μπραν αντίπαλος του Δικέφαλου στα playoffs του Conference League - Πότε είναι οι αγώνες
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Αντίο» στο Europa League είπε το βράδυ της Πέμπτης (13/8) ο ΠΑΟΚ, καθώς ηττήθηκε για δεύτερη φορά από την Άντερλεχτ και αποκλείστηκε στον γ' προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.

Ο Δικέφαλος θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία στα playoffs του Conference League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Μπραν, με στόχο την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης.

Οι Νορβηγοί απέκλεισαν τον Απόλλωνα Λεμεσού την περασμένη Τρίτη (11/8) έπειτα από την εκτός έδρας νίκη τους με 4-2 στην παράταση. Είχαν ηττηθεί στο πρώτο παιχνίδι μπροστά στο κοινό τους με 1-0 και πήραν το εισιτήριο με συνολικό σκορ 4-3.

Το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Μπραν θα διεξαχθεί στις 20 Αυγούστου στο γήπεδο της Τούμπας και ο επαναληπτικός στη Νορβηγία μία εβδομάδα αργότερα, στις 27/8.

COMMENTS
LATEST NEWS
00:45 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: «Ναυάγιο» στη συμφωνία για Ντρκούσιτς

00:20 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Το Ισπανικό Super Cup θα διεξαχθεί… στην Τουρκία

00:09 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία UEFA: Απομακρύνθηκαν Τσεχία και Πολωνία από την Ελλάδα

00:01 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Ζητά αναβολή της πρεμιέρας στη Super League με την Κηφισιά

23:50 EUROPA LEAGUE

Άντερλεχτ - ΠΑΟΚ: Τα highlights από την ήττα στις Βρυξέλλες

23:50 ΣΠΟΡ

Ευρωπαϊκό Στίβου: Έκτη η Στεφανίδη με εντυπωσιακό 4.60μ.

23:29 EUROPA LEAGUE

Άντερλεχτ - ΠΑΟΚ 3-2: Αποκλεισμός και... ζημιά ενόψει Μπραν

23:28 EUROPA LEAGUE

Άντερλεχτ - ΠΑΟΚ: Γκολ με πέναλτι, σύρραξη με Μπιανκόν και αποβολή Ζίβκοβιτς (video)

23:25 CONFERENCE LEAGUE

ΠΑΟΚ: Η Μπραν αντίπαλος του Δικέφαλου στα playoffs του Conference League - Πότε είναι οι αγώνες

23:12 EUROPA LEAGUE

Άντερλεχτ - ΠΑΟΚ: Ακυρώθηκε γκολ του Καμαρά μετά από... μαραθώνια εξέταση στο VAR (video)

22:55 EUROPA LEAGUE

ΟΦΗ: Ο αντίπαλος στα playoffs του Europa League - Πότε είναι οι αγώνες

22:51 EUROPA LEAGUE

Άντερλεχτ - ΠΑΟΚ: Με εκπληκτικό πλασέ ο Σίκαν βάζει τέλος στα όνειρα του Δικέφαλου (video)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας