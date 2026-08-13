Ηρακλής: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των φιλικών

Τη Δευτέρα 17/8 και την Τρίτη 18/8 οι παίκτες του Ηρακλή θα υποβληθούν, ανά γκρουπ, στις καθιερωμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις.

Τη Δευτέρα θα πατήσουν για πρώτη φορά το παρκέ του Ιβανωφείου και από την Τετάρτη (19/8) θα ξεκινήσουν οι προπονήσεις σε κανονικούς ρυθμούς.

Στις 31 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί το πρώτο φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο τον Άρη, κεκλεισμένων των θυρών, στο "Nick Galis Hall". Στις 5 Σεπτεμβρίου ο Ηρακλής θα υποδεχθεί την KB Μπασκίμι από το Κόσοβο στο Ιβανώφειο και μία μέρα αργότερα (06/09) την ΑΕΚ Λάρνακας.

Στη συνέχεια το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη συμμετοχή της ομάδας στο τουρνουά που διοργανώνει η CS Βαλτσέα 1924. Επί ρουμανικού εδάφους ο Ηρακλής θα δώσει δύο αγώνες στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου κόντρα στην οικοδέσποινα και τη σερβική Μπόρατς Τσάτσακ, αντίστοιχα.

Θα ακολουθήσει στις 19 Σεπτεμβρίου η εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στη Δόξα Λευκάδας που θα διεξαχθεί χωρίς κόσμο.

O Ηρακλής θα συμμετάσχει στο τουρνουά «Μαυροσκούφεια», αντιμετωπίζοντας στο Ιβανώφειο τον Άρη στις 20 του επόμενου μήνα και ομάδα που θα ανακοινωθεί προσεχώς στις 22 Σεπτεμβρίου. Η αυλαία των προγραμματισμένων παιχνιδιών προετοιμασίας πέφτει στις 26 Σεπτεμβρίου, με τον αγώνα κόντρα στον Κολοσσό.

Να σημειωθεί ότι οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας θα αρχίσουν στις αρχές Οκτώβρη (3-4/10), με την πρεμιέρα της Greek Basketball League και, ακολούθως, με την 1η αγωνιστική του FIBA Europe Cup (6/10).

Αναλυτικά το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων του Ηρακλή:

31/08: Άρης-Ηρακλής ("Nick Galis Hall", κεκλεισμένων των θυρών)

05/09: Ηρακλής-Μπασκίμι (Ιβανώφειο)

06/09: Ηρακλής-ΑΕΚ Λάρνακας (Ιβανώφειο)

11/09: Βαλτσέα-Ηρακλής (τουρνουά Βαλτσέα)

12/09: Μπόρατς Τσάτσακ-Ηρακλής (τουρνουά Βαλτσέα)

19/09: Ηρακλής-Δόξα Λευκάδας (Ιβανώφειο, κεκλεισμένων των θυρών)

20/09: Ηρακλής-Άρης (τουρνουά «Μαυροσκούφεια», Ιβανώφειο)

22/09: Ηρακλής-ομάδα που θα ανακοινωθεί (τουρνουά «Μαυροσκούφεια», Ιβανώφειο)

26/09: Ηρακλής-Κολοσσός (Ιβανώφειο)

* Το επόμενο χρονικό διάστημα θα ανακοινωθεί ποια φιλικά θα διεξαχθούν παρουσία κόσμου.