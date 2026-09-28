Κλήθηκε στην Εθνική Ελπίδων ο Χρήστος Φίλης

Στην τελική ευθεία της διαδικασίας των προκριματικών για το Euro U21 μπαίνει η Εθνική Ελπίδων, με το συγκρότημα του Γιάννη Ταουσιάνη να αντιμετωπίζει κατά σειρά τη Λετονία (01/10, 18:00) και τη Βόρεια Ιρλανδία (06/10, 19:00) για τις δύο τελευταίες αγωνιστικές του ομίλου.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ομοσπονδιακός τεχνικός προχώρησε σε τρεις αλλαγές ενόψει των αγώνων, με τους Κούτσια, Κουτσογούλα και Κοντούρη να αποχωρούν από το γκρουπ, με τους δύο τελευταίους να ταλαιπωρούνται από πρόβλημα τραυματισμού.

Κάπως έτσι, την θέση τους πήραν ο Χρήστος Φίλης του Ολυμπιακού, ο οποίος ετοιμάζεται για το "βάπτισμα του πυρός" με την Εθνική Ελπίδων, καθώς και οι Παναγιώτης Τσαντήλας του Ατρομήτου και Ταξιάρχης Φίλων του Λεβαδειακού.