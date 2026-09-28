· Ελλάδα

Κλήθηκε στην Εθνική Ελπίδων ο Χρήστος Φίλης

Σε τρεις νέες κλήσεις ενόψει των δύο τελευταίων αγωνιστικών στα προκριματικά του Euro U21 προχώρησε ο προπονητής της Εθνικής Ελπίδων, Γιάννης Ταουσιάνης, με τον Χρήστο Φίλη του Ολυμπιακού να συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά στην αποστολή.

Κλήθηκε στην Εθνική Ελπίδων ο Χρήστος Φίλης
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην τελική ευθεία της διαδικασίας των προκριματικών για το Euro U21 μπαίνει η Εθνική Ελπίδων, με το συγκρότημα του Γιάννη Ταουσιάνη να αντιμετωπίζει κατά σειρά τη Λετονία (01/10, 18:00) και τη Βόρεια Ιρλανδία (06/10, 19:00) για τις δύο τελευταίες αγωνιστικές του ομίλου.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ομοσπονδιακός τεχνικός προχώρησε σε τρεις αλλαγές ενόψει των αγώνων, με τους Κούτσια, Κουτσογούλα και Κοντούρη να αποχωρούν από το γκρουπ, με τους δύο τελευταίους να ταλαιπωρούνται από πρόβλημα τραυματισμού.

Κάπως έτσι, την θέση τους πήραν ο Χρήστος Φίλης του Ολυμπιακού, ο οποίος ετοιμάζεται για το "βάπτισμα του πυρός" με την Εθνική Ελπίδων, καθώς και οι Παναγιώτης Τσαντήλας του Ατρομήτου και Ταξιάρχης Φίλων του Λεβαδειακού.

COMMENTS
LATEST NEWS
20:02 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Στον... αέρα τα εισιτήρια με τον ΟΦΗ

19:54 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κλήθηκε στην Εθνική Ελπίδων ο Χρήστος Φίλης

19:25 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Τεσσάρα» της Ουρουγουάης στη Νότια Κορέα - Έμεινε στον πάγκο ο Πελίστρι

18:56 ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ

Από τον Ρεχάγκελ στον Γιοβάνοβιτς: Η «γαλανόλευκη» ενώνει ξανά τους Έλληνες

18:49 NBA

Αντετοκούνμπο: «Πιστεύω ότι είμαι ο καλύτερος παίκτης του κόσμου» (vids)

18:27 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρόμα: Πήρε «πράσινο φως» για να χτίσει νέο γήπεδο

18:22 SUPER LEAGUE 2

Super League 2: Νίκη στην εκπνοή και παραμένει πρώτη η Μαρκό - Τρίποντο για Καλλιθέα

18:08 ΜΠΑΣΚΕΤ

«Κλείνει» Μοτιεγιούνας ο ΠΑΟΚ - Άμεσα στη Θεσσαλονίκη για υπογραφές ο Λιθουανός

17:55 EUROLEAGUE

Ανακοίνωσε τον Μπάντζα Σι η Παρτιζάν

17:29 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οριστικό: Χάνει το παιχνίδι της Ολλανδίας με την Ελλάδα ο Γκάκπο

17:25 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επίσημη η «τρέλα»: Sold out και τα δύο παιχνίδια της Εθνικής στην Τούμπα!

17:00 EUROLEAGUE

Μασιούλις: «Δύσκολο να περιορίσεις τον Ολυμπιακό, μας περιμένει μια μεγάλη πρόκληση»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας