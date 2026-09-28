Ανακοίνωσε τον Μπάντζα Σι η Παρτιζάν

Στην Παρτιζάν θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μπάντζα Σι, με τον άλλοτε παίκτη της ΑΕΚ να ανακοινώνεται επίσημα από την ομάδα του Βελιγραδίου.

Ο 36χρονος έρχεται να δώσει περεταίρω λύσεις στο πλάνο του Πεναρόγια για τις θέσεις των φόργουορντ, ενώ αυτή θα είναι η δεύτερη θητεία του στον σύλλογο μετά την περίοδο 2018-19.

Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε με τα χρώματα της Οραντέα στη Ρουμανία, έχοντας κατά μέσο όρο 8.7 πόντους, 3.6 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ ανά αγώνα.