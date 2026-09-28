· Ελλάδα

Επίσημη η «τρέλα»: Sold out και τα δύο παιχνίδια της Εθνικής στην Τούμπα!

Οι αναμετρήσεις με Ολλανδία και Γερμανία είναι κι επίσημα sold out.

Επίσημη η «τρέλα»: Sold out και τα δύο παιχνίδια της Εθνικής στην Τούμπα!
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με γεμάτες εξέδρες θα υποδεχθεί η Εθνική Ελλάδας την Ολλανδία και τη Γερμανία στην Τούμπα, καθώς τα εισιτήρια και για τις δύο αναμετρήσεις έγιναν ανάρπαστα μέσα σε λίγες ώρες.

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε το απόγευμα της Δευτέρας (28/9) πως δεν υπάρχει πλέον διαθέσιμη θέση για τα δύο εντός έδρας παιχνίδια της «γαλανόλευκης» στον 2ο όμιλο της League A του Nations League.

Η αρχή γίνεται την Πέμπτη (1/10) στις 21:45, όταν η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία, ενώ την ίδια ώρα την Κυριακή (4/10) ακολουθεί η νέα αναμέτρηση με τη Γερμανία.

Η ζήτηση για ένα εισιτήριο ήταν τεράστια από το ξεκίνημα της διάθεσης, με την επιτυχία της Εθνικής στο Άουγκσμπουργκ να έχει ανεβάσει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον του κόσμου. Ενδεικτικό της κατάστασης που επικράτησε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ήταν το γεγονός πως η λίστα αναμονής ξεπέρασε τους 100.000 φιλάθλους!

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ

«Η Θεσσαλονίκη μίλησε! Τα εισιτήρια για τις αναμετρήσεις της Εθνικής με Ολλανδία και Γερμανία εξαντλήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ!

Σας ευχαριστούμε! Ραντεβού στην Τούμπα!»

https://www.instagram.com/p/Dd1YVRrqmci/
COMMENTS
LATEST NEWS
18:08 ΜΠΑΣΚΕΤ

«Κλείνει» Μοτιεγιούνας ο ΠΑΟΚ - Άμεσα στη Θεσσαλονίκη για υπογραφές ο Λιθουανός

17:58 EUROLEAGUE

Ανακοίνωσε τον Μπάντζα Σι η Παρτιζάν

17:29 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οριστικό: Χάνει το παιχνίδι της Ολλανδίας με την Ελλάδα ο Γκάκπο

17:25 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επίσημη η «τρέλα»: Sold out και τα δύο παιχνίδια της Εθνικής στην Τούμπα!

17:00 EUROLEAGUE

Μασιούλις: «Δύσκολο να περιορίσεις τον Ολυμπιακό, μας περιμένει μια μεγάλη πρόκληση»

16:43 ΣΠΟΡ

Davis Cup: Με Σλοβενία για την παραμονή στο World Group I η Ελλάδα

16:27 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός σε Τσάπρα: «Αυτό το κάλεσμα, δεν το ξεχνάς ποτέ...»

16:27 ΜΠΑΣΚΕΤ

Η απόλυτη δικαίωση: Η κίνηση της Stoiximan για όσους είχαν παίξει κατάκτηση ΠΑΟΚ

16:27 ΜΠΑΣΚΕΤ

Άρης: Με 13 παίκτες στην πρεμιέρα του EuroCup

16:17 EUROLEAGUE

Νέα καινοτομία από τη Euroleague: Με τεχνητή νοημοσύνη θα προκύπτουν οι διαιτητικές τριάδες

16:15 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα: Βάζουν πωλητήριο στον Ντε Γιονγκ οι Καταλανοί

15:47 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Η έκπληξη που περίμενε τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στο T-Center (video)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας