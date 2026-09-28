Επίσημη η «τρέλα»: Sold out και τα δύο παιχνίδια της Εθνικής στην Τούμπα!

Με γεμάτες εξέδρες θα υποδεχθεί η Εθνική Ελλάδας την Ολλανδία και τη Γερμανία στην Τούμπα, καθώς τα εισιτήρια και για τις δύο αναμετρήσεις έγιναν ανάρπαστα μέσα σε λίγες ώρες.

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε το απόγευμα της Δευτέρας (28/9) πως δεν υπάρχει πλέον διαθέσιμη θέση για τα δύο εντός έδρας παιχνίδια της «γαλανόλευκης» στον 2ο όμιλο της League A του Nations League.

Η αρχή γίνεται την Πέμπτη (1/10) στις 21:45, όταν η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία, ενώ την ίδια ώρα την Κυριακή (4/10) ακολουθεί η νέα αναμέτρηση με τη Γερμανία.

Η ζήτηση για ένα εισιτήριο ήταν τεράστια από το ξεκίνημα της διάθεσης, με την επιτυχία της Εθνικής στο Άουγκσμπουργκ να έχει ανεβάσει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον του κόσμου. Ενδεικτικό της κατάστασης που επικράτησε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ήταν το γεγονός πως η λίστα αναμονής ξεπέρασε τους 100.000 φιλάθλους!

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ

«Η Θεσσαλονίκη μίλησε! Τα εισιτήρια για τις αναμετρήσεις της Εθνικής με Ολλανδία και Γερμανία εξαντλήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ!

Σας ευχαριστούμε! Ραντεβού στην Τούμπα!»