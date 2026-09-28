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Παναθηναϊκός σε Τσάπρα: «Αυτό το κάλεσμα, δεν το ξεχνάς ποτέ...»

Το «τριφύλλι» συνεχάρη τον Έλληνα μπακ για την κλήση του στη «γαλανόλευκη».

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός σε Τσάπρα: «Αυτό το κάλεσμα, δεν το ξεχνάς ποτέ...»
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Το πρώτο του κάλεσμα στην Εθνική Ελλάδας σε επίπεδο ανδρών έλαβε ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Ο νεαρός αμυντικός αναμένεται να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ενταχθεί στην αποστολή της «γαλανόλευκης», η οποία επιστρέφει στην Ελλάδα μετά τις δύο σημαντικές εκτός έδρας νίκες απέναντι σε Σερβία και Γερμανία.

Ο Τσάπρας θα ενσωματωθεί πλέον στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, αποτελώντας μία επιπλέον επιλογή για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς ενόψει της συνέχειας των υποχρεώσεων της Εθνικής.

«Αυτό το κάλεσμα δεν το ξεχνάς ποτέ, συγχαρητήρια για την πρώτη σου κλήση» έγραψε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

https://www.instagram.com/p/Dd1Q-mOMhIT/
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