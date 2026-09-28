The Ellinikon Sports Park: Το πρώτο μεγάλο έργο της ανάπλασης του Ελληνικού παραδίδεται στο κοινό

Από τις προπονήσεις πρωταθλητών μέχρι το πρώτο παιχνίδι τένις, από τα παιδιά που κάνουν τα πρώτα τους βήματα σε ένα άθλημα μέχρι εκείνους που απλώς θέλουν να βάλουν περισσότερη άσκηση στην καθημερινότητά τους, το The Ellinikon Sports Park έχει στόχο να φέρει τον αθλητισμό πιο κοντά σε περισσότερο κόσμο.

Σε μια έκταση 287.000 τ.μ., το νέο αθλητικό πάρκο διαθέτει γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ και τένις, ανοιχτό στίβο, εγκαταστάσεις υγρού στίβου, χώρους άσκησης και ξενώνες. Με λίγα λόγια, αποτελεί ένα σύνολο υποδομών που μπορεί να υποστηρίξει τόσο αθλητισμό υψηλού επιπέδου όσο και καθημερινές δραστηριότητες για παιδιά, οικογένειες και πολίτες κάθε ηλικίας.

Και το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στα γήπεδα και στις εγκαταστάσεις. Βρίσκεται σε όσα πρόκειται να συμβούν μέσα σε αυτά: Στις προπονήσεις, στους αγώνες, στα παιδιά που θα κυνηγούν την μπάλα, στους αθλητές που θα κυνηγούν το ρεκόρ και σε όλους εκείνους που θα βρουν έναν ακόμη λόγο να σηκωθούν από τον καναπέ και να μπουν στο παιχνίδι.

Από τα εγκαίνια… στο γήπεδο

Η επίσημη έναρξη του The Ellinikon Sports Park είχε έντονο αθλητικό παλμό. Στα εγκαίνια παρευρέθηκαν ο Πρωθυπουργός, εκπρόσωποι της κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, η αθλητική ηγεσία, αθλητές και Ολυμπιονίκες, Παραολυμπιονίκες, αλλά και άνθρωποι από την επιχειρηματική και αθλητική κοινότητα.

Την παράσταση, ωστόσο, έκλεψαν τα παιδιά. Αθλητές από συλλόγους των όμορων δήμων βρέθηκαν στα γήπεδα και συμμετείχαν σε ένα εντυπωσιακό δρώμενο με επικεφαλής τον Ολυμπιονίκη Λευτέρη Πετρούνια. Μια εικόνα που έκανε απευθείας το κοινό να καταλάβει πως ο αθλητισμός δεν αφορά μόνο στις μεγάλες επιδόσεις, αλλά και στη συμμετοχή, στη χαρά και στην επαφή με το άθλημα από μικρή ηλικία.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το The Ellinikon Sports Park έναν σημαντικό «πνεύμονα» για καλύτερη καθημερινότητα, αλλά και ένα εφαλτήριο για περισσότερες νίκες στους στίβους και τα γήπεδα.

Ο Πρωθυπουργός και ο Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Development, Οδυσσέας Αθανασίου

Από την πλευρά του, ο Οδυσσέας Αθανασίου, Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Development, χρησιμοποίησε μία λέξη για να περιγράψει τη φιλοσοφία του πάρκου: «συνύπαρξη». «Του πρωταθλητισμού με την καθημερινή άσκηση. Των αθλητικών συλλόγων με τις οικογένειες. Των παιδιών με τους μεγαλύτερους. Της προσπάθειας με τη χαρά». Και αυτή η συνύπαρξη είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον κομμάτι του νέου αθλητικού χώρου.

Όταν ο πρωταθλητισμός συναντά τη μαζική άθληση

Επομένως, το The Ellinikon Sports Park δεν δημιουργήθηκε μόνο για να φιλοξενεί αθλητικές δραστηριότητες, αλλά για να λειτουργήσει ως ένας χώρος όπου διαφορετικές μορφές άθλησης μπορούν να συνυπάρξουν.

Ο Οδυσσέας Αθανασίου, Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Development, και ο Γιώργος Καπελλάκης, Πρόεδρος της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής

Σε αυτή την κατεύθυνση, η Περιφέρεια Αττικής σχεδιάζει να αξιοποιήσει μέρος των εγκαταστάσεων, σε συνεργασία με τον ΣΕΓΑΣ, για δραστηριότητες αθλητών του στίβου, προγράμματα μαζικού αθλητισμού και αθλητικές διοργανώσεις.

Παράλληλα, σημαντική είναι και η παρουσία της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής. Η LAMDA Development παραχώρησε στην Επιτροπή γραφεία μέσα στο νέο Αθλητικό Πάρκο, με τον πρόεδρό της, Γιώργο Καπελλάκη, να κάνει λόγο για ένα σύγχρονο και υψηλών προδιαγραφών περιβάλλον που δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο για την πορεία της.

Και έχει και συνέχεια. Στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης ανάπτυξης, στο The Ellinikon Sports Park θα αναπτυχθεί το Mouratoglou Racket Club, μέσα από στρατηγική συνεργασία με ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα διεθνή brands στον χώρο του τένις.

Η αλήθεια είναι πως ένα αθλητικό πάρκο δεν κρίνεται μόνο από το μέγεθος ή τις εγκαταστάσεις του, αλλά αποκτά πραγματική αξία όταν γεμίζει με ανθρώπους, αθλητικές ιστορίες και καθημερινές στιγμές. Και αυτός είναι και ο στόχος του The Ellinikon Sports Park. Τα εγκαίνια ήταν μόνο η… εκκίνηση. Τώρα είναι η ώρα να αρχίσει το παιχνίδι.