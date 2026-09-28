Euroleague: Πότε παίζουν Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός την πρώτη «διαβολοβδομάδα» – Ώρες και κανάλια
Δείτε πότε παίζουν Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός την πρώτη διπλή εβδομάδα της Euroleague.
H κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ ετοιμάζεται για την πρώτη «διαβολοβδομάδα».
Την τρέχουσα εβδομάδα θα διεξαχθούν η 2η και 3η αγωνιστική της Euroleague, με τον Παναθηναϊκό να δίνει δύο εντός έδρας ματς και τον Ολυμπιακό να παίζει σε Κάουνας και Μπολόνια.
Συγκεκριμένα, οι «πράσινοι» υποδέχονται τη Βιλερμπάν (30/9, 21:15) και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (2/10, 21:15), ενώ οι «ερυθρόλευκοι» παίζουν στις έδρας των Ζαλγκίρις (20/9, 20:00) και Βίρτους (1/10, 21:30).
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Euroleague
Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου
- 19:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime
- 19:00 Ντουμπάι – Μπαρτσελόνα Novasports Start
- 20:00 Ζάλγκιρις – Ολυμπιακός Novasports Prime
- 20:00 Αναντολού Εφές – Ρεάλ Μαδρίτης Novasports5
- 20:45 Φενέρμπαχτσε – Μπάγερν Μονάχου Novasports6
- 21:00 Ερυθρός Αστέρας – Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports2
- 21:30 Βαλένθια – Μπασκόνια Novasports3
- 21:30 Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια Novasportsextra4
- 21:45 Παρί – Παρτίζαν Novasports5
- 22:00 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime
Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου
- 19:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου
- 21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπεσίκτας Novasports Start
- 21:15 Παναθηναϊκός AKTOR – Βιλερμπάν Novasports Prime
- 23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime
Πέμπτη 1 Οκτωβρίου
- 19:00 EuroLeague: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης Novasports4
- 20:30 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime
- 21:00 Ερυθρός Αστέρας – Αναντολού Εφές Novasports5
- 21:30 Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός Novasports Prime
- 21:45 Παρί – Ζαλγκίρις Novasports4
- 23:30 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime
Παρασκευή 2 Οκτωβρίου
- 20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime
- 20:00 Μπεσίκτας – Μπαρτσελόνα Novasports4
- 20:45 Φενέρμπαχτσε – Ντουμπάι Novasports5
- 21:00 Βιλερμπάν – Βαλένθια Novasports6
- 21:15 Παναθηναϊκός AKTOR – Μακάμπι Τελ Αβίβ Novasports Prime
- 21:30 Μπασκόνια – Αρμάνι Μιλάνο Novasports Start
- 21:30 Μπάγερν Μονάχου – Παρτίζαν Novasports3
- 23:15 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime