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Euroleague: Πότε παίζουν Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός την πρώτη «διαβολοβδομάδα» – Ώρες και κανάλια

Δείτε πότε παίζουν Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός την πρώτη διπλή εβδομάδα της Euroleague

Euroleague: Πότε παίζουν Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός την πρώτη «διαβολοβδομάδα» – Ώρες και κανάλια
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H κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ ετοιμάζεται για την πρώτη «διαβολοβδομάδα».

Την τρέχουσα εβδομάδα θα διεξαχθούν η 2η και 3η αγωνιστική της Euroleague, με τον Παναθηναϊκό να δίνει δύο εντός έδρας ματς και τον Ολυμπιακό να παίζει σε Κάουνας και Μπολόνια.

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Συγκεκριμένα, οι «πράσινοι» υποδέχονται τη Βιλερμπάν (30/9, 21:15) και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (2/10, 21:15), ενώ οι «ερυθρόλευκοι» παίζουν στις έδρας των Ζαλγκίρις (20/9, 20:00) και Βίρτους (1/10, 21:30).

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Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Euroleague

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

  • 19:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime
  • 19:00 Ντουμπάι – Μπαρτσελόνα Novasports Start
  • 20:00 Ζάλγκιρις – Ολυμπιακός Novasports Prime
  • 20:00 Αναντολού Εφές – Ρεάλ Μαδρίτης Novasports5
  • 20:45 Φενέρμπαχτσε – Μπάγερν Μονάχου Novasports6
  • 21:00 Ερυθρός Αστέρας – Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports2
  • 21:30 Βαλένθια – Μπασκόνια Novasports3
  • 21:30 Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια Novasportsextra4
  • 21:45 Παρί – Παρτίζαν Novasports5
  • 22:00 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου

  • 19:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου
  • 21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπεσίκτας Novasports Start
  • 21:15 Παναθηναϊκός AKTOR – Βιλερμπάν Novasports Prime
  • 23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime

Πέμπτη 1 Οκτωβρίου

  • 19:00 EuroLeague: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης Novasports4
  • 20:30 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime
  • 21:00 Ερυθρός Αστέρας – Αναντολού Εφές Novasports5
  • 21:30 Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός Novasports Prime
  • 21:45 Παρί – Ζαλγκίρις Novasports4
  • 23:30 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου

  • 20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime
  • 20:00 Μπεσίκτας – Μπαρτσελόνα Novasports4
  • 20:45 Φενέρμπαχτσε – Ντουμπάι Novasports5
  • 21:00 Βιλερμπάν – Βαλένθια Novasports6
  • 21:15 Παναθηναϊκός AKTOR – Μακάμπι Τελ Αβίβ Novasports Prime
  • 21:30 Μπασκόνια – Αρμάνι Μιλάνο Novasports Start
  • 21:30 Μπάγερν Μονάχου – Παρτίζαν Novasports3
  • 23:15 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime
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