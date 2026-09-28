Euroleague: Πότε παίζουν Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός την πρώτη «διαβολοβδομάδα» – Ώρες και κανάλια

H κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ ετοιμάζεται για την πρώτη «διαβολοβδομάδα».

Την τρέχουσα εβδομάδα θα διεξαχθούν η 2η και 3η αγωνιστική της Euroleague, με τον Παναθηναϊκό να δίνει δύο εντός έδρας ματς και τον Ολυμπιακό να παίζει σε Κάουνας και Μπολόνια.

Συγκεκριμένα, οι «πράσινοι» υποδέχονται τη Βιλερμπάν (30/9, 21:15) και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (2/10, 21:15), ενώ οι «ερυθρόλευκοι» παίζουν στις έδρας των Ζαλγκίρις (20/9, 20:00) και Βίρτους (1/10, 21:30).

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Euroleague

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

19:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime

19:00 Ντουμπάι – Μπαρτσελόνα Novasports Start

20:00 Ζάλγκιρις – Ολυμπιακός Novasports Prime

20:00 Αναντολού Εφές – Ρεάλ Μαδρίτης Novasports5

20:45 Φενέρμπαχτσε – Μπάγερν Μονάχου Novasports6

21:00 Ερυθρός Αστέρας – Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports2

21:30 Βαλένθια – Μπασκόνια Novasports3

21:30 Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια Novasportsextra4

21:45 Παρί – Παρτίζαν Novasports5

22:00 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου

19:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπεσίκτας Novasports Start

21:15 Παναθηναϊκός AKTOR – Βιλερμπάν Novasports Prime

23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime

Πέμπτη 1 Οκτωβρίου

19:00 EuroLeague: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης Novasports4

20:30 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime

21:00 Ερυθρός Αστέρας – Αναντολού Εφές Novasports5

21:30 Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός Novasports Prime

21:45 Παρί – Ζαλγκίρις Novasports4

23:30 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου