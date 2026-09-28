Μπαλτσερόφσκι: «Το Final Four είναι στο μυαλό όλων μας στην Μπαρτσελόνα»

Τις πρώτες του εντυπώσεις από τη νέα σελίδα της καριέρας του στην Μπαρτσελόνα μοιράστηκε ο Όλεκ Μπαλτσερόφσκι, μιλώντας στη *Mundo Deportivo*, με τον Πολωνό σέντερ να αναφέρεται τόσο στην προσαρμογή του στους «μπλαουγκράνα» όσο και στις φιλοδοξίες που συνοδεύουν το νέο εγχείρημα.

Ο Μπαλτσερόφσκι στάθηκε ιδιαίτερα στη διαδικασία δημιουργίας μιας νέας ομάδας, υπογραμμίζοντας πως η καθημερινή δουλειά στις προπονήσεις βοηθά τους παίκτες να γνωρίζονται καλύτερα και να αποκτούν σταδιακά μεγαλύτερη χημεία.

«Βελτιωνόμαστε κάθε μέρα. Γινόμαστε καλύτερη ομάδα από την προηγούμενη μέρα. Δεν είμαστε μαζί για πολύ καιρό, αλλά δουλεύουμε σκληρά, αφιερώνοντας πολλές ώρες στην προπόνηση και χτίζοντας εμπιστοσύνη μεταξύ μας. Προσπαθούμε να κατανοήσουμε όσο καλύτερα γίνεται το παιχνίδι και το στυλ του κάθε παίκτη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Πολωνός ψηλός εξήγησε και τι ήταν αυτό που τον οδήγησε στην απόφαση να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα. Το ενδιαφέρον ενός τόσο σημαντικού ευρωπαϊκού συλλόγου, σε συνδυασμό με το νέο αγωνιστικό πρότζεκτ, αποτέλεσαν καθοριστικούς παράγοντες.

«Πρώτα απ' όλα, ήταν σημαντικό το ενδιαφέρον από έναν σύλλογο όπως η Μπάρτσα. Παράλληλα, πρόκειται για ένα νέο πρότζεκτ με πολλούς νέους παίκτες, νέα πρόσωπα και φρέσκα πόδια, όπως λέει και ο προπονητής. Είναι ένα διαφορετικό στυλ και αυτό με έπεισε, γιατί πιστεύω ότι μπορώ να βοηθήσω την ομάδα με όποιον τρόπο μου ζητηθεί», σημείωσε.

Οι στόχοι που έχουν τεθεί στη Βαρκελώνη είναι ξεκάθαρα υψηλοί και ο Μπαλτσερόφσκι δεν έκρυψε πως η συμμετοχή στο Final Four της EuroLeague αποτελεί βασική επιδίωξη.

«Φυσικά, είναι στο μυαλό όλων μας, των παικτών, του προσωπικού και όλων όσοι εργάζονται στον σύλλογο. Θέλουμε να είμαστε στην κορυφή και δεν μπορούμε να το βγάλουμε από το μυαλό μας. Είμαστε ένας μεγάλος σύλλογος που πρέπει να κερδίζει και να κατακτά τίτλους. Έτσι το αντιμετωπίζουμε, με πείνα και ενθουσιασμό», τόνισε.

Ο ίδιος χαρακτήρισε, τέλος, τη μετακίνησή του στους «μπλαουγκράνα» ως ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα στην πορεία του, ειδικά από τη στιγμή που επιστρέφει στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση με μια ομάδα του μεγέθους της Μπαρτσελόνα.

«Έτσι το βλέπω κι εγώ. Επιστρέφω στην EuroLeague με έναν πολύ μεγάλο σύλλογο. Κοιτάζοντας πίσω, κάθε βήμα που κάνω είναι αυτό που πιστεύω ότι είναι καλύτερο για μένα. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό άλμα για το μέλλον μου», κατέληξε.