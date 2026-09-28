Σούλης Μαρκόπουλος: Το τελευταίο «αντίο» στον σπουδαίο προπονητή

Πλήθος κόσμου έδωσε το «παρών» στην κηδεία του Σούλη Μαρκόπουλου στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, τιμώντας τη μνήμη του εμβληματικού προπονητή του ελληνικού μπάσκετ.

Σούλης Μαρκόπουλος: Το τελευταίο «αντίο» στον σπουδαίο προπονητή
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Στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (28/09) η κηδεία του Σούλη Μαρκόπουλου, με πλήθος κόσμου να συγκεντρώνεται για να αποχαιρετήσει έναν σπουδαίο προπονητή και έναν ξεχωριστό άνθρωπο.

Ο εμβληματικός τεχνικός του ελληνικού μπάσκετ έφυγε από τη ζωή την περασμένη Παρασκευή, σε ηλικία 77 ετών.

Άνθρωποι από τον χώρο του ελληνικού μπάσκετ έδωσαν το «παρών» στην εξόδιο ακολουθία, προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη του. Μεταξύ αυτών ήταν ο Παντελής Μπούτσκος, ο Νίκος Ζήσης και ο Θοδωρής Ροδόπουλος.

Ο Σούλης Μαρκόπουλος είχε μία μακρά διαδρομή στο ελληνικό μπάσκετ, έχοντας εργαστεί στον Δημόκριτο, τον Ηρακλή, τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, τον Μακεδονικό, την ΑΕΚ και το Μαρούσι.

Πριν από την προπονητική του πορεία, είχε αγωνιστεί ως παίκτης στον Όλυμπο 40 Εκκλησιών και τον Δημόκριτο.

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