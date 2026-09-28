Ολλανδία: Ανατροπή στα πλάνα Τσάβι ενόψει Ελλάδας - Η απόφαση του Ισπανού πριν το ταξίδι
Διαφοροποίηση του αρχικού σχεδιασμού του Τσάβι για την προετοιμασία της Ολλανδίας λίγο πριν τη «μάχη» με την Ελλάδα στην Τούμπα για το Nations League.
Στην προετοιμασία για την αναμέτρηση με την Ελλάδα μπαίνει η Ολλανδία, η οποία θα βρεθεί την Πέμπτη (01/10, 21:45) στη Θεσσαλονίκη για την 3η αγωνιστική του 2ου ομίλου της League A του Nations League.
Η ομάδα του Τσάβι επέστρεψε στην Ολλανδία το βράδυ της Κυριακής (27/09), αμέσως μετά την αναμέτρηση με τη Σερβία. Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός αποφάσισε να μην πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη προπόνηση της Δευτέρας (28/09), δίνοντας στους διεθνείς του μία ημέρα ξεκούρασης.
Έτσι, οι «οράνιε» θα συνεχίσουν την προετοιμασία τους από την Τρίτη (29/09), ενώ την Τετάρτη (30/09) θα πραγματοποιήσουν την τελευταία τους προπόνηση επί ολλανδικού εδάφους, στο Ζάιστ.
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος της Τετάρτης (30/09), η αποστολή της Ολλανδίας θα αναχωρήσει αεροπορικώς για τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να αντιμετωπίσει την Ελλάδα την επόμενη ημέρα.
Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη στις 21:45 στην Τούμπα, με την Εθνική Ελλάδας να προέρχεται από το σημαντικό 1-0 επί της Γερμανίας και να στρέφει πλέον την προσοχή της στην επόμενη πρόκληση του Nations League.