Ολλανδία: Ανατροπή στα πλάνα Τσάβι ενόψει Ελλάδας - Η απόφαση του Ισπανού πριν το ταξίδι

Στην προετοιμασία για την αναμέτρηση με την Ελλάδα μπαίνει η Ολλανδία, η οποία θα βρεθεί την Πέμπτη (01/10, 21:45) στη Θεσσαλονίκη για την 3η αγωνιστική του 2ου ομίλου της League A του Nations League.

Η ομάδα του Τσάβι επέστρεψε στην Ολλανδία το βράδυ της Κυριακής (27/09), αμέσως μετά την αναμέτρηση με τη Σερβία. Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός αποφάσισε να μην πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη προπόνηση της Δευτέρας (28/09), δίνοντας στους διεθνείς του μία ημέρα ξεκούρασης.

Έτσι, οι «οράνιε» θα συνεχίσουν την προετοιμασία τους από την Τρίτη (29/09), ενώ την Τετάρτη (30/09) θα πραγματοποιήσουν την τελευταία τους προπόνηση επί ολλανδικού εδάφους, στο Ζάιστ.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος της Τετάρτης (30/09), η αποστολή της Ολλανδίας θα αναχωρήσει αεροπορικώς για τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να αντιμετωπίσει την Ελλάδα την επόμενη ημέρα.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη στις 21:45 στην Τούμπα, με την Εθνική Ελλάδας να προέρχεται από το σημαντικό 1-0 επί της Γερμανίας και να στρέφει πλέον την προσοχή της στην επόμενη πρόκληση του Nations League.