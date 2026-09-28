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Τζόλης: «Σας περιμένουμε την Πέμπτη στο γήπεδο»

Η ανάρτηση του διεθνούς εξτρέμ μετά τη μεγάλη νίκη της Ελλάδας κόντρα στη Γερμανία.

Τζόλης: «Σας περιμένουμε την Πέμπτη στο γήπεδο»
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Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε η πορεία της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League, με τη «γαλανόλευκη» να πανηγυρίζει δύο εκτός έδρας νίκες απέναντι σε Σερβία και Γερμανία.

Σημαντικό ρόλο στο ιδανικό ξεκίνημα είχε και ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος αποτέλεσε μία από τις επιθετικές λύσεις της ελληνικής ομάδας στα πρώτα παιχνίδια της διοργάνωσης.

Πλέον, η Εθνική επιστρέφει στην Ελλάδα για δύο σημαντικές αναμετρήσεις στην Τούμπα, αρχικά απέναντι στην Ολλανδία την Πέμπτη και στη συνέχεια κόντρα στη Γερμανία την Κυριακή.

Με αφορμή την επιστροφή της «γαλανόλευκης» στη Θεσσαλονίκη, ο Τζόλης έστειλε το δικό του μήνυμα προς τους Έλληνες φιλάθλους, καλώντας τους να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας και να δώσουν τη δική τους ώθηση στις δύο απαιτητικές αναμετρήσεις που ακολουθούν.

Η ανάρτησή του

«Ακόμη μια μεγάλη εμφάνιση - Σας περιμένουμε την Πέμπτη στο γήπεδο».

https://www.instagram.com/p/DdzmZH1Cp-L/
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