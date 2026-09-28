ΑΕΚ: Στο Ελληνικό τα φιλικά με Athens Kallithea και Παναιτωλικό – Με κόσμο ο ΟΦΗ στην Allwyn Arena

Δύο φιλικά παιχνίδια έχει προγραμματίσει η ΑΕΚ κατά τη διάρκεια της διακοπής, με την Athens Kallithea και τον Παναιτωλικό.

Η «Ένωση» θα αντιμετωπίσει την Athens Kallithea την Τρίτη (29/9), ενώ την Κυριακή (04/10) θα ακολουθήσει το δεύτερο τεστ απέναντι στον Παναιτωλικό. Αμφότερες οι αναμετρήσεις θα έχουν προπονητικό χαρακτήρα και θα διεξαχθούν στις 11:00 το πρωί στο νέο γήπεδο του Ellinikon Park. Η επιλογή του Ελληνικού έγινε λόγω των εργασιών επανασποράς που βρίσκονται σε εξέλιξη στα περισσότερα γήπεδα των Σπάτων.

Στο μεταξύ, ο ΟΦΗ αναμένεται να έχει τη συμπαράσταση των φιλάθλων του στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΚ, όπως συνέβη και την περσινή σεζόν. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 19:30 κι, όπως έγινε γνωστό, η κρητική ομάδα θα παραλάβει εισιτήρια για τις ανάγκες των οπαδών του.